歌舞伎俳優の中村勘九郎が、来年１月の歌舞伎座「壽 初春大歌舞伎」（１月２〜２５日）昼の部「源平布引滝 実盛物語（さねもりものがたり）」で斎藤実盛を演じることを２日、松竹が発表した。

勘九郎が知勇を兼ね備えた武将・斎藤実盛を歌舞伎座で演じるのは初めて。さらに源氏の白旗を託された娘・小万を中村七之助、憎々しい平家方の武将・瀬尾十郎を尾上松緑が勤める。

昼の部は「當午歳歌舞伎賑（あたるうまどしかぶきのにきわい）」と題し、「午年」の幕開きを祝うおめでたい舞踊三作品からスタート。「正札附根元草摺（しょうふだつきこんげんくさずり）」では曽我五郎を坂東巳之助、小林朝比奈を中村歌昇が勤める。

祝祭的な舞踊「萬歳（まんざい）」では萬歳を中村梅玉、才造には松本幸四郎と勘九郎。「木挽の闇爭（こびきのだんまり）」は暗闇の中で繰り広げられる歌舞伎独特の「だんまり」の演出で、曽我五郎を巳之助、曽我十郎を中村隼人が演じる。「蜘蛛絲梓弦（くものいとあずさのゆみはり）」では尾上右近が７役の早替りを初披露。女童扇弥、薬売り研作、番頭新造四つ輪、太鼓持栄寿、座頭音市、傾城薄雲実は女郎蜘蛛の精の７役を勤める。

夜の部は華やかな「女暫（おんなしばらく）」から。歌舞伎十八番の「暫」の主人公を女性にした作品で、巴御前を七之助、舞台番に幸四郎が出演。続く「鬼次拍子舞（おにじひょうしまい）」はのどかな山中を舞台にした古風な舞踊劇で、山樵実は長田太郎を松緑、白拍子実は松の前を中村萬壽が勤める。世話物の傑作「女殺油地獄（おんなごろしあぶらのじごく）」は河内屋の放蕩息子・河内屋与兵衛を幸四郎と隼人がダブルキャストで演じる。