プロ野球・中日ドラゴンズの柳裕也投手の妻で元モデルの真子さんが2025年11月1日、インスタグラムを更新し、夫婦のツーショット写真とコメントを発表した。

「この度は夫の記事でお騒がせしてしまい...」

柳投手をめぐっては、週刊文春が10月22日に不倫スキャンダルを報じていた。LINEメッセージのやりとりや柳投手への直撃取材の様子などを明かしていた。

妻の真子さんは1日、柳投手とのツーショット写真を添え「みなさんお久しぶりです」と投稿した。

写真には、街を歩く2人の後ろ姿が写っている。左側は俯くように肩を落とす柳投手、右側の真子さんは柳投手の左肩に手を添え、柳投手を気遣うような様子で顔を向けていた。

柳投手はネイビーのスウェットに白いラインの入った黒いジャージ、真子さんは白いラインの入った黒いトップスに黒いショートパンツと、スポーツテイストで合わせたシミラールックだった。

真子さんは「ご存知の方もいらっしゃると思いますが、この度は夫の記事でお騒がせしてしまい、申し訳ございません」と騒動を謝罪した。

「まずは15時間抱きしめてもらいますか〜」

騒動発覚後の夫の様子について「彼は今回の件に関して、家族から厳しく叱責を受け猛省しております」と明かし、「そんな彼は現在『（家庭内）育成契約中』ですので、そんな彼を私達は変わらず笑顔で応援し、支え合っていこうと思います！」とユーモアを交えて伝えた。

そのうえで、「さまざまな意見、憶測もあるかと思いますが、私たちは大丈夫です 心配して下さった皆さま、ありがとうございました」とつづっている。

なお、文春報道で柳投手が不倫相手に送ったとされていたメッセージをもじり、「まずは15時間抱きしめてもらいますか〜」と締めくくられていた。

柳投手も自身のインスタグラムで同じ投稿をシェアしている。

SNSでは、真子さんの対応について「柳の奥さん強いし、面白すぎる笑 15時間抱きしめてもらってとかマジで笑った」「柳まじで寛大な奥さんに感謝せなあかんしほんまに反省せなあかん。奥さんが偉大すぎるわ。最後にオチまでつけて」など好反応。騒動を丸く収めた真子さんの見事な「火消し」投稿に、「柳の奥さん火消し上手すぎだろ リリーフで登板してくれ」「柳の奥さん火消しうま過ぎて中継ぎ適正ありそう」と柳投手もだしにイジられていた。