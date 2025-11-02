１０月２６日、第１３８回広州交易会の日本館。（広州＝新華社記者／黄浩苑）

【新華社広州11月2日】中国広東省広州市で開かれた第138回中国輸出入商品交易会（広州交易会）第2期（10月23〜27日）は、匠の技が生む美を世界へ売り込もうとする日本企業が目を引いた。

日本の栃木県益子町周辺を産地とする益子焼の窯元、わかさま陶芸の若林健吾社長は長年、この世界的に有名な広州交易会へ参加したいと考えていた。中国のビザ免除政策の拡大が進むと、若林さんは迷うことなく出展を決め、妻と共に秋の新作を展示した。韓国や米国、ロシアから連日のように注文が入り、受注件数はこれまでの10倍となった。若林さんは「予想外のうれしい驚きだ」と語った。

若林さんの会社は、以前はそれほど大きな規模ではなかったが、2019年に初めて上海の展示会に出展した際、大量の注文を受け供給が追いつかなかったことがある。この経験を基に、帰国後、生産規模の拡大に着手。現在はチームが40人以上の体制となり、月間生産量も大幅に増加した。

１０月２６日、広州交易会に出展した、わかさま陶芸の若林健吾社長と妻。（広州＝新華社記者／丁楽）

陶土だけでなく、竹や金属も美の使者として鍛え上げられ、広州交易会という世界の注目が集まる円卓で、それぞれの美学と創造性を互いに融合させていく。

福井県の伝統産業、若狭塗箸を中心に企画、製造、販売を手がけるサンライフ（SUNLIFE）の社員、鈴本翔哉さんは、同社の箸について、竹や木、樹脂など環境に配慮した素材を使用し、自然な質感と美しいデザインを兼ね備えていると紹介。すでに十数カ国・地域で販売されているという。

１０月２６日、広州交易会で展示された、わかさま陶芸の製品。（広州＝新華社記者／丁楽）

傍らでは営業部長の神谷穂高さんが、幾つもの国からの問い合わせに対応していた。神谷さんによると、60年以上の歴史を持つ同社が、新たな市場と成長を海外市場に求めたのは10年前からで、中国市場での初めての受注は、まさに広州の展示会で獲得した。同社は中国市場を大変重要視しており、小さな取り引きを大きなビジネスへ育てていく考えを明かし「広州交易会という大舞台を通じて、他の海外市場の開拓にも挑戦したい」と力を込めた。現在、ネット販売も展開しており、複数の電子商取引（EC）サイトに代理店を持ち、年間売り上げも好調だという。

鹿児島県で装飾金具や錺金具（かざりかなぐ）の製造を手がける河村金具製作所は「静Shi’s」と名付けた最新シリーズを初公開した。

１０月２６日、福井県の伝統産業、若狭塗箸を中心に企画、製造、販売を手がけるサンライフのブースで商談中の海外バイヤー。（広州＝新華社記者／丁楽）

同社担当者の河村静江さんは「わが社の金属彫刻技術は、以前は仏壇製作に用いられていたが、今では一般向けの装飾品や日用品の開発に生かされている。伝統工芸の美しさを伝え、より広い市場を開拓したい」と述べた。広州交易会については「国際貿易の大舞台であり、各国のバイヤーが集まる。ここ数日、多くの欧米やアジアなどのお客様と名刺交換をした。今後の商談に向けて準備を進めている」と語った。

今回の広州交易会日本館出展のとりまとめを担当する林海燕（りん・かいえん）さんによると、第2期には日本企業11社が計17のブースを設け、主に生活・ギフト用品や手工芸品などを展示した。（記者/丁楽、黄浩苑）