格闘技イベント「RIZIN」は2日、「RIZIN LANDMARK 12 in KOBE」(GLION ARENA KOBE)の前日計量を実施。第12試合のフェザー級ワンマッチで松嶋こよみ（IDEA ASAKUSA）と対戦予定だったヴガール・ケラモフ（アゼルバイジャン）がウイルス性胃腸炎でドクターストップとなり欠場。松嶋との対戦は中止となった。

RIZINによると、ケラモフは今朝、救急で病院に運ばれてウイルス性胃腸炎という診断を受けてドクターストップになったという。

フェザー級のトップ戦線で戦い続けて、23年7月には朝倉未来を破って第3代RIZINフェザー級王者に輝いたケラモフ。

直後に鈴木千裕に敗れて王座陥落。昨年11月に摩嶋一整を1R僅か28秒でTKOし再起を果たした。昨年大みそかには、二階級制覇を狙ってライト級絶対王者のホベルト・サトシ・ソウザに挑戦。しかし三角締めでタップアウト負け。再びフェザー級王座奪取に向けて今年6月に木村柊也と対戦。試合前に患ったインフルエンザの影響か、木村に苦戦しながらも判定勝利の辛勝となった。

タイトル挑戦まで王手かと思われた状況の中で、今大会ではRIZINニューカマーの松嶋とマッチメークされた。しかしまさかの結末となった。

▼松嶋こよみ 今回ケラモフは体調を崩して試合が無くなってしまいました。早く回復してくれることを祈ってます。また機会があって、こういう舞台に立てるように練習していきますので、ぜひ応援していただけたらうれしいです。