平野レミ、ペルー・パレスチナ・中国新疆ウイグル自治区の料理を披露「世界中幸せになるよね、きっとね」
料理愛好家・シャンソン歌手の平野レミが、あす3日放送のNHK名古屋放送局『平野レミの教えて！あのとき、何食べた？』（総合・前9：14〜9：57 ※東海3県）に登場し、ペルー、パレスチナ、中国新疆ウイグル自治区の料理を作る。
【写真】平野レミが作る… ペル、パレスチナ、中国新疆ウイグル自治区の料理
今回、奇想天外なレシピとチャーミングな人柄で愛される平野が、名古屋にやってくる。東海に暮らす外国にルーツのある方たちの“思い出の味”を紹介するNHK名古屋放送局のグルメドキュメント「あのとき、何食べた？」とコラポする。
作るのは、ペルーのおやつ「ピカロネス」、パレスチナの炊き込みご飯「マクルーベ」、中国新疆ウイグル自治区の麺料理「ラグマン」、そしてレミの“思い出の味”も。言葉や文化は違っても“おいしい”に国境はない！泣いて笑って心温まるおしゃべり料理番組となる。
2022年から3年半にわたり、地域に共に暮らす外国にルーツのある人たち
（おとなりさん）の素顔や文化を伝えてきた、多文化共生キャンペーン「ハロー！
ネイバーズ」。10月27日〜11月3日は、 NHK名古屋放送局のさまざまな番組で集中的に特集や企画を放送する。
■平野レミ コメント
完食！みんな食べちゃった。味が深いの。今まで食べたことのないものばっかりを食べてね、もうほんとにね、きょうは目が覚めちゃった感じ。
みんながいろんな国のお料理を食べて、そのバックでどんな生活してるか、どんな国なのかって理解し合っていけば、世界中幸せになるよね、きっとね。
