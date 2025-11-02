11月1日放送『情報7daysニュースキャスター』（TBS系）で、三谷幸喜がメジャーリーグ・ワールドシリーズの勝敗の行方について語った。だが、そのときの“無知”ぶりが話題となっている。

「ブルージェイズとドジャースが戦っているワールドシリーズ。第6戦はドジャースがブルージェイズを3-1で下し、3勝3敗のタイに持ち込みました。勝利を呼び込んだのは、大谷翔平、山本由伸、そして佐々木朗希という日本人選手の投打にわたる活躍がありました」（スポーツ紙記者）

1日（日本時間2日）の第7戦でドジャースが勝てば2連覇、ブルージェイズは32年ぶり3度目の制覇を目指し、両チーム熱戦を繰り広げていたのだが……。

「番組冒頭、安住紳一郎アナから6戦めまでの戦歴について『今、何勝何敗でしょうか？』と聞かれた三谷さんは『1勝0敗？』と、あてずっぽうの回答をしていました」（同前）

安住アナは「違いまーす！」と、半ば諦め気味で返し、「明日の試合で決まるみたいですね。3勝3敗ということで」と正解を発表。

「ところが三谷さんは『それは何が決まるの？』と、何も分かっていない様子。安住アナが『メジャーリーグの一番が決まる』と告げるも、三谷さんは『それと日本のいちばんが戦う？』と、WBC（ワールド・ベースボール・クラシック）と混同しているようでした。

安住アナがまたもや『違いまーす。メジャーリーグの一番になるチームに日本人選手が3人も所属していて』と説明すると、三谷さんは『それは知ってますよ。大谷でしょ、ね！』と言ったものの、他の2人の選手の名前が出てこないのか、『（大谷選手が）3人分頑張ってます』と苦し紛れの返事。

さらにこのあと、6戦めの模様を振り返るVTRに入る間際、三谷さんは『他にもいるんですか？』と、質問したのです。これで、大谷以外の2選手を完全に知らないことが発覚していました」（同前）

視聴者からは、「野球知らなさすぎにも程がある」「メジャーリーグ全然わからねーのか」「好感度下がった」と落胆の声がSNSに書き込まれた。

芸能プロ関係者は、この三谷の“珍質問”についてこう語る。

「もちろんジャンルによって興味の有無は仕方ありませんし、すべて知っている必要はありませんが、三谷さんがまったく知ろうとしてくれていないのが視聴者としては残念だったようですね。

現在三谷さんは、自身が脚本を務めるドラマ『もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう』（フジテレビ系）が放送中。同局が総力をかけて制作していると言われるものの、視聴率が振るわないとも報じられています。三谷さんとしては、遠く離れたアメリカで繰り広げられるメジャーリーグどころではないのかもしれません」

2日（日本時間）、大谷らが所属するドジャースは、球団史上初となる連覇を達成した。次いで、山本由伸が松井秀喜以来となるワールドシリーズMVPを獲得。三谷もこれを機に、大谷以外のメジャーリーガーを知ってくれるとよいのだが。