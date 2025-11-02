及川光博、日常的にウィンク 向井康二「タイの人、びっくりしてました」
俳優の及川光博が2日、都内で行われたW主演映画『（LOVE SONG）』公開記念舞台あいさつに、主演の森崎ウィン、向井康二（Snow Man）、共演の藤原大祐、齊藤京子らキャストと登壇した。
【写真】イベント中に…向井康二、森崎ウィンと手つなぎ
今作を東京とタイ・バンコクを舞台に、異国の地で再会し次第に心を通わせていく過程を温かな視点でユーモラスに描く。突然の辞令で東京から海外勤務を命じられた研究員・ソウタを森崎、ソウタがバンコクで再会するカイを向井が演じ、ソウタの同僚で共にバンコク勤務となるエリート社員・ジンを及川が演じている。
「両片思いに胸がジンジン、ジン役の及川光博です」と出だしから絶好調な及川は劇中で演じたジンのキャラクターが本人のイメージとも近いという声に「全然違いますよ〜」と否定。自ら「さっきも移動するときずっと指を鳴らしてましたけど…（笑）ジンさんほど実際の及川さんはチャーミングじゃないし、ジンさんほどすっとんきょうじゃない」と分析した。
向井が「でもチャーミングさはありますから」とし、森崎は「現場に来るだけでさわやかな空気はジンさんそのもの。スターが登場する。ジンに変わる前から感じられた」とその存在感に圧倒されたそう。
一方で及川は「ジンとの共通点があるとしたら日常的にウィンクする」と紹介。向井が「してましたね（笑）タイの人、びっくりしてましたから」と納得すると「急にウィンクきた、って（笑）」と撮影時を振り返っていた。
