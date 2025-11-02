お笑いコンビ、スピードワゴンの井戸田潤さんの妻で、第2子妊娠中のモデルの蜂谷晏海さんが、自身のインスタグラムを更新。友人家族と一緒に焼き肉店へ出かけた様子を報告しました。



【写真を見る】【 蜂谷晏海 】「お腹も前に突き出てきた」妊娠中の姿を公開 友人家族と念願の焼き肉を堪能





蜂谷さんは、「お友だちファミリーと念願の焼き肉へ！」と投稿。週末限定で子ども連れでも入店できる焼き肉店を訪れたことを明かしています。





投稿された写真には、焼き肉店での食事の様子が詳しく記録されています。厚みのある牛肉の切り身や、網の上で焼かれている肉、タレに漬けられたホルモン、キムチなどのサイドメニュー、さらにはキムチチャーハンまで、豊富な料理が並んでいる様子がうかがえます。







また蜂谷さんは、妊娠中の自身の姿も公開。黒を基調としたカーディガンに灰色のファー風デザインを合わせたコーディネートで、手を腹部に添えた自撮り写真を投稿しています。「お腹も前に突き出てきた」とコメントしており、妊娠の進行を実感している様子です。





さらに、投稿には1歳3か月のベビバーグと間もなく2歳になる友人の子どもの様子も紹介されており、「ベビバーグも楽しそうでなにより！1歳3ヶ月とまもなく２歳のコラボ可愛かったなぁ」と、子どもたちとの時間を楽しんだ様子を綴っています。







特に、2歳児の「２歳のたどたどしいお喋り愛おしいなぁ！」と綴り、「ベビバーグも話せるようになるのたのしみだ」と期待を寄せています。



【担当：芸能情報ステーション】