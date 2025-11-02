吉村洋文日本維新の会代表、大阪府知事が２日、読売テレビ「そこまで言って委員会ＮＰ」に出演し、維新の会共同代表の藤田文武氏の“公金環流”報道について言及した。

パネリストの西田亮介氏が「足元で藤田さんのスキャンダルが出てきている。どうなさるんですか」と問うた。

吉村氏は「藤田さんが来週きちんと説明すると言ってます。中身について、実際に実体のある取引であるということと、藤田さんがきちんと説明したいことがたくさんあるというので、週明けにきちんと説明させます」と従来通りの説明をした。

パネリストの古市憲寿が「橋下さんがワーワー言ってるじゃないですか。正直うざいですか？」と維新の会創業者であもる橋下徹氏がＸなどで藤田氏を批判していることについてどう思うかを尋ねた。吉村氏は笑いながら「うざくないですよ」と返答。「橋下さんも松井さんもいろいろおっしゃってますけど、元々一緒に。創業者でもありますし」と旧知の関係であることを述べた。須田慎一郎氏が「頭上がんないですか？」とツッコむと、吉村氏は「そんなことはないです」と答えたものの、「どうかな〜」と下を向いて笑いを誘い、「僕らは僕らの判断をします」と答えた。

番組テロップで、「しんぶん赤旗日曜版」先月２９日配信として、「維新藤田共同代表側が、公設秘書が代表を務める会社に『ビラ印刷費』等の名目で約７年間に約２０００万円の公金を支払っていたと報じた」と伝えた。