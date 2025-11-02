寺田心、鍛え上げられた筋肉披露「腕太くてびっくり」「立派に成長してる」と反響
【モデルプレス＝2025/11/02】日本テレビ系「おしゃれクリップ」（毎週日曜よる10時〜）の公式Instagramが11月1日、更新された。俳優の寺田心の鍛え上げられた筋肉を公開し、反響が寄せられている。
【写真】現在17歳 人気天才子役のマッチョボディ
投稿では「大人びたコメントで天才子役として大ブレイク！現在は筋肉ムキムキの17歳へと成長」と寺田を紹介。上着を脱ぎ、半袖のインナー姿で腕を曲げるポーズをして鍛え上げられた腕の筋肉を見せる寺田の姿を公開した。
この投稿に、ファンからは「腕太くてびっくり」「筋肉すごすぎる」「努力の賜物」「立派に成長してる」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
