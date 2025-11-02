Snow Man向井康二、森崎ウィンの手を突然握る 森崎は動揺隠せず「ドキドキさせるのやめて」【（LOVE SONG）】
【モデルプレス＝2025/11/02】俳優の森崎ウィン、Snow Manの向井康二が2日、都内にて行われた映画『（LOVE SONG）』公開記念舞台挨拶に、共演の及川光博、藤原大祐、齊藤京子とともに登壇。森崎が動揺する一幕があった。
【写真】】向井康二主演映画ビジュアル描かれたカービング
本作が初共演となった森崎と向井。森崎が向井との初対面について「一番最初の挨拶で挨拶させてもらった時、初めまして感があんまりなくて…」と話し出すと、突然向井が森崎の手を握る。会場からは歓声が起こる中、森崎は驚いた表情で「急にドキドキさせるのやめて（笑）！」と言うと、向井は「あ、ごめん。手を出してたから」とさらり。
改めて話を続けようとする森崎だったが「あれ、話どこまでいったっけ？」と動揺した様子を見せると、向井は「すっと喋れたしね。本読み楽しかったですし『あ、なんか上手くいきそうだな』っていう雰囲気が出てました」と森崎とのタッグを振り返った。
世界的な人気を誇るBLドラマ「2gether」を手掛けたタイのチャンプ監督がメガホンをとった本作は、日本とタイを代表するスタッフ＆キャストが集結した日タイ共同制作作品。東京とバンコクを舞台に、未完成のラブソングが2人の運命を繋ぐ“ピュアラブストーリー”となる。（modelpress編集部）
◆森崎ウィン、向井康二に手を握られ動揺
◆森崎ウィン＆向井康二W主演「（LOVE SONG）」
