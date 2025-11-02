◆学生３大駅伝第２戦 全日本大学駅伝（２日、名古屋市熱田神宮西門前スタート〜三重・伊勢市伊勢神宮内宮宇治橋前ゴール＝８区間１０６・８キロ）

駒大が５時間６分５３秒で２年ぶり最多の１７回目の優勝を飾った。２位の中大に２分１秒の大差をつけて圧勝した。３位は青学大。前年覇者で今季開幕戦の出雲駅伝（１０月１３日）で優勝した国学院大は４位だった。

大会連覇と大学駅伝連勝を狙った国学院大は、３区で新エースの野中恒亨（ひろみち、３年）が区間賞、４区の高山豪起（４年）が区間２位など好走し、５区途中まで首位争いをしていたが、終盤に苦戦。エース区間の７区で期待の青木瑠郁（るい、４年）が区間９位の伸び悩み、アンカーの上原琉翔（りゅうと、４年）は一時、３位に浮上したが、終盤に腹痛を起こして４位に戻った。

「完敗です」と前田康弘監督は潔く語り、青木は「５キロで腹痛になり、７キロで苦しくなった。僕の区間で２分も悪くしてしまいました」と厳しい表情でレースを振り返った。

前田監督は「課題と収穫の両方はありました。課題は練習で出来ていることがレースで出せない選手がいること。収穫は野中が（出雲駅伝に続いて）他校のエースと対等以上に戦ったことと高山の気迫ですね」と冷静にレースを総括。その上で、悲願の箱根駅伝優勝に向けて「もう一度、チームを立て直します」と前を向いた。