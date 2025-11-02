小田急「RSE」と仕様を揃えて開発

JRが新造した特急形電車の中でたった1編成しか造られなかったレア車両が、371系です。登場のきっかけは、小田急電鉄の車両更新でした。

1988（昭和63）年、小田急小田原線からJR東海御殿場線に直通する急行「あさぎり」用のロマンスカー3000形「SE」について、車両更新の話が持ち上がりました。車両更新後は特急に格上げし、運行区間を新宿〜御殿場間から新宿〜沼津間に延長する計画でした。

この計画は、御殿場〜沼津間の列車交換設備の増設により可能となりました。JR東海としては、自社で初めて投入する新型特急形電車であり、デビューに合わせてイベントや観光アピールを行う思惑もあったようです。最終的に小田急との「相互直通運転車両の規格仕様に関する協定書」に合意し、小田急20000形「RSE」と基本仕様を合わせた新型車両を開発することになりました。

JRが私鉄と仕様を揃えた車両を新造するケースは、JR東海キハ85系気動車と名古屋鉄道キハ8500系気動車などの例があるものの、当時としては珍しいことといえます。

「ソフトで洗練されたデザイン」をコンセプトとした371系は、わずか7両1編成のみが登場。外観は、当時JR東海が量産していた100系新幹線を想起させるようなデザインです。

グリーン車は2階建て車両の2階にあり、大きな窓から眺望を楽しめました。座席配列は1＋2列で、新幹線グリーン車に匹敵する大型座席でした。座席幅は1人掛けが66cm、2人掛けが125cmで、現在のグランクラスと大差ない寸法です。座席間隔は110cmでした。2階建て車両の階下は1＋2列配置の普通車で、座席間隔は110cm。普通車としては最高グレードといえるゆとりがありました。

富士山麓で「RSE」との共演が続く

普通車も幅1.65m、高さ1.02mの大型窓を採用し、窓柱を35cmとできるだけ細くすることで、JR東海がキハ85系で好評を得た「ワイドビュー」車両となっていました。普通車の座席間隔は100cmで、背面テーブルとフットレストを備えていました。

車内はグリーン車・普通車ともカーペット敷きや間接照明を採用し、洗練された雰囲気でした。さらに、電子レンジや冷蔵庫、簡単な調理施設を備えたサービスカウンターがあり、グリーン車ではシートサービスも行われました。「あさぎり2号」のグリーン車では、和洋食のシートサービスが利用できました。果物は車内でカットするというこだわりでした。

わずか1編成のために多彩な設備を大量に投入した371系電車は、まさに「バブル期の申し子」ともいえる豪華車両でした。

完成した371系は1991（平成3）年から新宿〜沼津間の特急「あさぎり」と、静岡地区の「ホームライナー」で運用され、好評を博しました。

しかし、バブル崩壊とリゾート開発の衰退、西伊豆の観光需要の低迷もあり、2012（平成24）年に特急「あさぎり」は、小田急60000形「MSE」による片乗り入れとなります。

371系は「ホームライナー」や臨時列車用として2014（平成26）年まで走った上で引退。翌年には富士急行（現・富士山麓電気鉄道）に譲渡されて、8500系電車となりました。2階建て車両などが廃車されて、残った3両は工業デザイナー水戸岡鋭治氏によるリニューアルが行われました。木材を多用した和風内装への変更でしたが、自慢のワイドビューに木枠をはめ込んで1列1窓にしたことは議論を呼びました。

現在、8500系は「富士山ビュー特急」として走っています。同じ富士山麓電気鉄道の「フジサン特急」は、かつて特急「あさぎり」で共演した元小田急「RSE」を改装した8000系電車であり、現在も富士山のふもとで共演は続いています。