米大リーグのドジャースは1日（日本時間2日）、カナダ・トロントでブルージェイズとのワールドシリーズ第7戦に5-4で勝利し、2年連続の世界一に輝いた。前日の第6戦で96球を投げた山本由伸投手が、9回途中から“中0日”で登板。2回2/3を1安打無失点に抑え、ワールドシリーズMVPに輝いた。このシリーズ3勝。大黒柱の一人であるムーキー・ベッツ内野手も驚きを口にした。

前日に96球を投げた山本だったが、9回途中から登板。サヨナラのピンチを切り抜けると、最後まで相手に得点を許さず胴上げ投手になった。

山本はこのワールドシリーズで大活躍。第2戦で9回1失点の完投勝利を収めると、第6戦も6回1失点。このシリーズ3勝をマークして、2009年の松井秀喜氏（ヤンキース）以来となる日本人2人目のシリーズMVPに輝いた。

米専門局「MLBネットワーク」公式Xでは、グラウンド上の特設スタジオでのインタビューに応じたベッツの映像を公開。山本の登板については「今日僕たちが球場に来た時、彼は『大丈夫、投げられる』と言っていたんだ」と説明。思わず司会者の一人は笑いを漏らし、「彼（山本）は何かクレイジーなトレーニングをしていたのか」とベッツに問いかけた。

ベッツは呆れたように笑いながら「分からないよ！ ストレッチはかなりしているけどね。彼は自分流のことをして、僕らも彼なりのやり方でやらせていた」とリアクション。さらに「クラブハウスでどれだけ話が広まるのが早いか知ってるよね？ たぶん彼が誰かに投げられると伝えた瞬間に、みんなに一気に広まったんだ。だから、試合の終盤に彼にボールを託すことを僕たちは知っていた」と、同僚たちの衝撃を伝えていた。



