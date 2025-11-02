先発6回の翌日…リリーフで世界一のマウンドに

米大リーグのドジャースは1日（日本時間2日）、カナダ・トロントでブルージェイズとのワールドシリーズ第7戦に5-4で勝利し、2年連続の世界一に輝いた。9回途中から登板し、2回2/3を1安打無失点に抑えた山本由伸投手への称賛が止まらない。

大谷が「1番・投手兼DH」で出場し中3日で先発マウンドに立ったものの、3回途中まで3失点で降板。ただ打線は4回、6回と1点ずつを返し、8回にはマンシーのソロで3-4の1点差に迫った。

さらに9回1死でロハスが同点ソロ。その裏1死一、二塁から、第6戦で6回96球を投げた山本がリリーフ登板した。死球を与え満塁のピンチを背負ったが、バックの好守もあり無失点。10回も無失点で切り抜けると、11回にスミスが決勝ソロ。山本はその裏も無失点で抑え、今ポストシーズン5勝目を挙げた。

「8番・左翼」で先発出場したキケ・ヘルナンデスも、山本のパフォーマンスに驚かされた1人だ。ドジャースの地元局「スポーツネット・ロサンゼルス」は、熱狂のシャンパンファイト中にインタビューを敢行し、Xに動画を公開した。

上半身をさらし、LAマーク入りのサンバイザーを被ったヘルナンデスは「俺たちは決して諦めない。第7戦、序盤に3点ビハインドになって、この場所が信じられないぐらい騒がしくなっても、俺たちは戦い続け、前に進み続けた。ダグアウトは生き生きしていた。だからこそ俺たちは前に進み続け、ポジティブでいられることができた」と世界一の喜びを口にした。

さらに、自ら切り出し「もちろん、ヨシノブ・ヤマモトのような男がチームにいれば、物事は少しラクになる。わかるだろう？」とインタビュアーを煽るような表情で“名言”を残した。



