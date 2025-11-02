日本時間２日にカナダのトロントで行われた米大リーグのワールドシリーズ第７戦は、ドジャース（ナ・リーグ）が延長１１回の末に５−４でブルージェイズ（ア・リーグ）に競り勝ち、球団初の連覇を果たした。

激闘が多かったシリーズを振り返ると、ドジャースにとっては、負けてもおかしくないシリーズだったことが分かる。（デジタル編集部）

シーズン中は、圧倒的な打力を武器に地区優勝を果たしたドジャースだが、このシリーズでは、投打ともブルージェイズの質の高さが目立った。７戦合計での総得点は、ブルージェイズが３４点だったのに対し、ドジャースは２６点と、８点も下回った。チーム打率は２割３厘にとどまり、ブルージェイズの２割６分９厘を大きく下回った。レギュラークラスの３割打者はブルージェイズは６人もいるのに対しドジャースは大谷翔平１人。だが、シリーズはドジャースの勝利に終わった。

大きかったのは、２度もつれこんだ延長を２度ともドジャースが制したこと。第３戦はフリーマンが、第７戦はスミスが最後にホームランを放ち、決着をつけた。

ドジャースはシーズン中は、競り合いにあまり強くなかった。１点差ゲームは、２５勝２４敗とほぼ五分。その代わり、５点差以上の試合は２９勝１０敗だった。

ところがワールドシリーズでは、ドジャースは１点差勝利が２度、２点差が１度と競り合いを制した。敗れた３試合の点差は７、４、５。完敗を喫する一方で、競り合いをなんとか制して、１９９８〜２０００年に３連覇したヤンキース以来の連覇を果たした。

要因の一つが持ち前の長打力だ。第７戦でも、八回以降に３本の本塁打が飛び出して、同点、勝ち越しを果たした。シリーズを通じても、ドジャースは大谷の３本塁打など計１１本。ブルージェイズの８本塁打を上回った。

一発攻勢に加え、手術明けの大谷翔平を中３日で登板させたり、先発要員のグラスノーや山本由伸を連投させたりするなど、勝利への執念を見せる総力戦で、栄冠を勝ち取った。