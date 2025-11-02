「ワールドシリーズ・第７戦、ブルージェイズ４−５ドジャース」（１日、トロント）

ブルージェイズが激闘の末に敗れ、１９９３年以来となるワールドシリーズ制覇を逃した。昨季、地区最下位からのＶ字回復はならなかった。

１点を追う延長十一回、先頭のゲレーロＪｒ．が二塁打で出塁し、１死一、三塁の好機を作ったが、最後はカークが遊ゴロ併殺。ポストシーズン８本塁打でチームをけん引してきたゲレーロＪｒ．はベンチに戻り、座り込んだまましばらく動けずにぼう然。引き上げる際には瞳には涙が浮かんだ。

カナダ出身で母国にＷＳ優勝をもたらすことを悲願にしていた２６歳。試合後は「いい試合ができたのはよかったが、負けたことは悔しい。カナダが勝利を欲しているのは分かっている。まだ僕らは折れていない」と、必死に前を向いた。

大谷とも塁上で気さくに話し、日本のファンにもお馴染みとなっており、その姿にＳＮＳも涙。「本当にあと一歩だったんだよな、悔しいよな」。「塁に出た時も守備の時も気さくで紳士な最高の選手」、「胸が締め付けられた」、「チャンピオンリング、父ちゃんに渡したかったんだよな」、「ゲレーロＪｒ．の涙が美しくて泣く」ともらい泣きの声が上がっていた。