「天才か(笑)」女性アイドル、衝撃の“MBTIキャラ”コスプレ披露に大反響！ 「めちゃくちゃ笑った」
ガールズロックグループ『LUCY』のメンバーであるナギムーさんは10月31日、自身のX（旧Twitter）を更新。衝撃的なコスプレ姿を披露しました。
【写真】衝撃の“MBTI”コスプレ姿
「地味ハロウィンでこれが1番好きかも」ナギムーさんは「#地味ハロウィン2025」のハッシュタグを付けて、3枚の写真を投稿。性格診断テストMBTIの性格タイプキャラクター「ENFP 広報運動家」のコスプレを披露しました。1枚目の全身ショットには「ENFP広報運動家」の公式イラストが添えられており、衣装からポーズまでそっくりです。メイクでは目の周辺が真っ黒に塗られ、つぶらな瞳が再現されています。クオリティーの高さに驚きます。
コメントでは「待ってめちゃくちゃ笑った」「天才か(笑)」「クオリティ高い」「地味ハロウィンでこれが1番好きかも」「地味じゃないの草」「似てるww」「人外がすぎる 好き」「まじで最高の女だよww」などの声が寄せられました。
気になる素顔は……？普段は自撮りショットなどを投稿しているナギムーさん。9月13日に投稿されたライブ後のオフショットには、ファンから「めちゃかわいい」「可愛すぎる、大好き」など絶賛のコメントが寄せられました。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね！(文:熱帯夜)
