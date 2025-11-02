北村匠海、「まさかの」アリ・アスター監督との対談を報告 貴重な2ショット披露に「すごい!!ひゃー」「神コラボすぎて笑えない」
俳優・ミュージシャン・映画監督など多方面で活躍する北村匠海（27）が2日までに、自身のインスタグラムを更新。『第38回東京国際映画祭』参加のため来日中の映画監督、アリ・アスターと対談したことを報告し、レアな2ショットを披露した。
【写真】「神コラボすぎて笑えない」アリ・アスター監督との2ショットを披露した北村匠海
北村は「まさかの、Filmarks企画でアリ・アスター監督と対談させていただきました。彼の映画をずっと好きで観てきたのですが、「エディントンへようこそ」また新しい角度とユーモアを持って表現していました。エディントンへようこそに詰まったアスター監督の表現と、監督自身のエネルギーの源、そして日本映画に受けた影響についてインタビューさせていただきました。いやーー、何もできませんでした笑」「ただ、おこがましいけれども世界の見え方が自分と似ていて。なぜ僕がアリアスター映画を好きなのか答え合わせできた時間でした。Filmarksさん本当にありがとうございました」とコメント。
最後は「僕との対談が楽しかったと、会食でお話しされていたらしく…ひゃーほんとにほんとに…映画って素晴らしい」とうれしそうに報告した。
この投稿にファンからは「すごい!!ひゃーってかわいいなおい」「すごいね よかったね」「神コラボすぎて笑えない、すごい」「すげぇなTAKUMI〜!!!!BIGな監督と BIGな俳優のツーショ、眩しいぜ」「匠海くん、よかったですね 人との出会い、大切ですよね。これからも素敵なご縁に出会えますように」「作品、見てみようと思います 匠海くんのおかげで世界がまた広がりそうです」などの反響が寄せられている。
