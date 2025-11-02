向井康二、主演映画を母親が毎日鑑賞 電話で感想を聞くも「止まらないので切りました（笑）」
9人組グループ・Snow Manの向井康二と俳優の森崎ウィンが2日、都内で行われたW主演映画『（LOVE SONG）』公開記念舞台あいさつに及川光博、藤原大祐、齊藤京子らキャストと登壇した。
【写真】イベント中に…向井康二、森崎ウィンと手つなぎ
今作を東京とタイ・バンコクを舞台に、異国の地で再会し次第に心を通わせていく過程を温かな視点でユーモラスに描く。突然の辞令で東京から海外勤務を命じられた研究員・ソウタを森崎、ソウタがバンコクで再会するカイを向井が演じる。
31日に公開され3日間を経て、森崎は「違うお仕事で携わっているプロデューサーの方が見に行ってくれて“まさか3回も泣くと思わなかった”とかそういう話を聴くとうれしい」と反響に歓喜。向井は「映画のサイトとかの口コミに載ってるのもうれしい。あと、公開から3日間ですけどうちのオカンは3回観てます」とドヤ顔で報告。
森崎が「1日1回ずつ行ってるの？」と驚くなか、感想について「きのう電話したんですけど止まらないので切りました（笑）『また明日ね』と」と笑わせつつ「（母親が）タイの方なんで思い入れもあるし、僕もそのためにやったというのもあったので」とうれしそうに明かす。
