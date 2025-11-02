さおりん（C）モデルプレス

【モデルプレス＝2025/11/02】3人組女性YouTuberグループ・ヘラヘラ三銃士のさおりんが11月1日、自身のInstagramを更新。オフショルダートップスで美しい素肌を披露した。

◆さおりん、オフショル姿で美肌披露


さおりんは「久しぶりに芋煮会したいな」とコメントし、白いオフショルダートップス姿で美しいデコルテを披露。白いベレー帽をかぶりレザーのジャケットを羽織ったミニボトム姿のスラリとした後ろ姿などのショットも公開した。

◆さおりんの投稿に反響


この投稿に、ファンからは「秋コーデ素敵」「可愛すぎる」「スタイル抜群」「肩ライン綺麗」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）

