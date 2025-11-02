ヘラヘラ三銃士・さおりん、美デコルテ輝くオフショル姿公開「肩ライン綺麗」「秋コーデ素敵」の声
【モデルプレス＝2025/11/02】3人組女性YouTuberグループ・ヘラヘラ三銃士のさおりんが11月1日、自身のInstagramを更新。オフショルダートップスで美しい素肌を披露した。
【写真】人気YouTuber「肩ライン綺麗」と話題の露出コーデ
さおりんは「久しぶりに芋煮会したいな」とコメントし、白いオフショルダートップス姿で美しいデコルテを披露。白いベレー帽をかぶりレザーのジャケットを羽織ったミニボトム姿のスラリとした後ろ姿などのショットも公開した。
この投稿に、ファンからは「秋コーデ素敵」「可愛すぎる」「スタイル抜群」「肩ライン綺麗」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
