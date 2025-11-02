¥Þ¥Ä¥À¡Ö¥³¥¹¥â¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡ÈÉü¹ïÈÇ¡É!?¡×¤ËÈ¿¶Á¤¢¤ê¡ª ²û¤«¤·¤¤¡Ö¾¼ÏÂ¥ì¥È¥í¡×¥Ç¥¶¥¤¥óºÎÍÑ¤Ç¡Ö¥í¡¼¥¿¥ê¡¼ÅëºÜ¤Ã¤ÆºÇ¹â¡ÄÀäÂÐ¤ËÇã¤¦¡ª¡×¤ÎÀ¼¤â¡ª ¥Þ¥Ä¥À¡Ö¡È2¿Í¾è¤ê¡É¥³¥¹¥â21¡×¤¬¥¹¥´¥¤¡ª
¥Þ¥Ä¥À¡Ö¥³¥¹¥â¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡ÈÉü¹ïÈÇ¡É!?¡×¤ËÈ¿¶Á¤¢¤ê¡ª
¡¡2025Ç¯10·î30Æü¤Ë¤Ï¡¢Åìµþ¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥È¡Ê¹ñºÝÅ¸¼¨¾ì¡Ë¤Ç¹ñÆâºÇÂç¤Î¥â¡¼¥¿¡¼¥·¥ç¡¼¡ÖJAPAN MOBILITY SHOW¡Ê¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥·¥ç¡¼¡Ë2025¡×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¤â³Æ¥á¡¼¥«¡¼¤«¤éÍÍ¡¹¤Ê¿··¿¥â¥Ç¥ë¤ä¿·¤¿¤Ê¥³¥ó¥»¥×¥È¥«¡¼¤¬¸ø³«¤µ¤ì¡¢Íè¾ì¼Ô¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢²áµî¤Î¥â¡¼¥¿¡¼¥·¥ç¡¼¤Ç¤â¡¢Ì¤¤À¿§êô¤»¤Ê¤¤Ì¥ÎÏ¤òÊü¤Ä¥³¥ó¥»¥×¥È¥«¡¼¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡ª ¤³¤ì¤¬¥Þ¥Ä¥À¡Ö¥³¥¹¥â¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡×Éü¹ïÈÇ!? ¤Ç¤¹¡ª¡Ê33Ëç¡Ë
¡¡ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢2002Ç¯¤Î¡ÖÅìµþ¥ª¡¼¥È¥µ¥í¥ó2002¡×¤Ë½ÐÅ¸¤µ¤ì¤ÆÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¥³¥ó¥»¥×¥È¥«¡¼¡Ö¥³¥¹¥â21¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢²þ¤á¤Æ¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¥³¥¹¥â21¤Ï¡¢Åö»þ¥Þ¥Ä¥À·ÏÎó¤Î¥â¡¼¥¿¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä²ñ¼Ò¤À¤Ã¤¿¡¢¥Þ¥Ä¥À¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬³«È¯¤·¤¿¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¯¡¼¥Ú¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¥«¡¼¡£
¡¡1967Ç¯¤«¤é1972Ç¯¤Þ¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡¢À¤³¦½é¤ÎÎÌ»º¥í¡¼¥¿¥ê¡¼¥¨¥ó¥¸¥óÅëºÜ¼Ö¤Ç¤¢¤ë½éÂå¡Ö¥³¥¹¥â¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡×¤ò¡¢¸½Âå¤ËÁÉ¤é¤»¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ³«È¯¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¥³¥¹¥â21¤ÎºÇÂç¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡¢»ÔÈÎ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Þ¥Ä¥À¡Ö¥í¡¼¥É¥¹¥¿¡¼¡Ê2ÂåÌÜ¡Ë¡×¤Î¼ÖÂÎ¤òÎ®ÍÑ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Åö»þ³«È¯¤µ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¿··¿¥í¡¼¥¿¥ê¡¼¥¨¥ó¥¸¥ó¡ÖRENESIS¡Ê¥ì¥Í¥·¥¹¡Ë¡×¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤¿ÅÀ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ê¥¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢½éÂå¥³¥¹¥â¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ø¤ÎÌÀ³Î¤Ê·É°Õ¤¬¿ï½ê¤Ë¸«¤Æ¼è¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢¥³¥¹¥â¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Î¾ÝÄ§Åª¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥óÍ×ÁÇ¤È¤¤¤¨¤ë¡Ö¥ê¥¢¥Ð¥ó¥Ñ¡¼¤Ë¶´¤Þ¤ì¤¿¥Æ¡¼¥ë¥é¥ó¥×¡×¤ä¡Ö¥Ü¥Ç¥£Æ±¿§¤Î¼ù»éÀ½°ìÂÎ·¿¥Ð¥ó¥Ñ¡¼¡×¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¡Ö¥Õ¥í¥ó¥È¥Õ¥§¥ó¥À¡¼¤«¤é¸åÃ¼¤Ø¸þ¤«¤¦¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥É¤Î¥é¥¤¥ó¡×¤ò¸«»ö¤ËºÆ¸½¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡ÖÁ°ÎØ¾åÉô¸åÊý¤Î¥¨¥¢¥¤¥ó¥Æ¡¼¥¯¥Õ¥£¥ó¡×¤â¡¢¸½ÂåÅª¤Ê²ò¼á¤Ç¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤Ä¤Ä¡¢¸«»ö¤ËÉü³è¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Õ¥í¥ó¥È¤Ë¤â¶áÂåÅª¤Ê¥Æ¥¤¥¹¥È¤¬²Ã¤¨¤é¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢½éÂå¤ÈÆ±¤¸¡Ö´ÝÌÜ2Åô¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥È¡×¤òºÎÍÑ¡£
¡¡º¸¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥ÈÏÆ¤Ë¤Ï¡¢¥³¥¹¥â¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Î¾ÝÄ§¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡ÖÉ®µÂÎ¤Î¡ÈCosmo21¡É¥¨¥ó¥Ö¥ì¥à¡×¤¬ÁõÃå¤µ¤ì¡¢¤½¤Î¥ë¡¼¥Ä¤òÌÀ³Î¤Ë¼¨¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ï¡¢¥Ù¡¼¥¹¤Î¥í¡¼¥É¥¹¥¿¡¼¤ÎÉôÉÊ¤òÎ®ÍÑ¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢¥·¡¼¥È¤ÎÌÏÍÍ¤Ë½éÂå¥³¥¹¥â¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÈÆ±¤¸¡ÖÀéÄ»³Ê»Ò¡×¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ºÙÉô¤Ë¤Þ¤Ç»ê¤ë¡ÖÃÎ¤ë¿Í¤¾ÃÎ¤ë¤³¤À¤ï¤ê¡×¤¬¸÷¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¥³¥¹¥â21¤Ï¡¢¥Ù¡¼¥¹¼Ö¤¬¥Þ¥Ä¥À¤Î»ÔÈÎ¼Ö¤Ç¤¢¤ê¡¢ÅëºÜ¥¨¥ó¥¸¥ó¤â¤¹¤Ç¤Ë´°À®¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢Èó¾ï¤Ë¸½¼ÂÌ£¤Î¤¢¤ë¡Ö»ÔÈÎ²½¤âÌ´¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¥â¥Ç¥ë¡×¤È¤·¤Æ¼õ¤±»ß¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡½ÐÅ¸Åö»þ¤Î¥Þ¥Ä¥À¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ï¥³¥¹¥â21¿¿·õ¤Ë»ÔÈÎ²½¤ò¸¡Æ¤¤·¡¢Âæ¿ô¸ÂÄê¤Ç¤ÎÈÎÇä¤¬±½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¼Â¸½¤Ë¤Ï»ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¥í¡¼¥¿¥ê¡¼¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÅëºÜ¤¹¤ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¤Ë¤Ïº£¤Ç¤âº¬¶¯¤¤¥Õ¥¡¥ó¤¬Â¸ºß¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥³¥¹¥â21¤ÎÉü³è¤ä¡¢¸½ÂåÈÇ¤È¤·¤Æ¤Î¿·³«È¯¤òË¾¤àÀ¼¤ÏÅÓÀä¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¼ÂºÝ¤Ë¡¢¥³¥¹¥â21¤Ë¤Ä¤¤¤Æº£¤Ç¤âÍÍ¡¹¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤¬SNS¤Ê¤É¤Ç¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢
¡Ö¥³¥¹¥â21¥«¥Ã¥³¤è¤¹¤®¤ë¡ª¡×¡Ö¤³¤ì¤Ç¸½Âå¤Î¥í¡¼¥¿¥ê¡¼ÅëºÜ¤·¤¿¤éºÇ¹â¤À¤è¡×¡Ö¤³¤ì¤Þ¤ÇÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬ÍÍ¡¹¤Ê¥³¥¹¥â¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Î¥ê¥á¥¤¥¯ÈÇ¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¿¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥Þ¥Ä¥À½ãÀµ¤¬°ìÈÖ¤è¤¯½ÐÍè¤Æ¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬Â¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡½éÂå¥³¥¹¥â¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÎÆÃÄ§¤ò¹ª¤ß¤ËÂª¤¨¤Ä¤Ä¡¢¸½ÂåÅª¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢º£¤âÂ¿¤¯¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤òÌ¥Î»¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Â¿¤¯¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬¡Ö¤³¤ì¤ÏÀ§Èó¤È¤â¼Â¸½¤ò¡ª¡×¡Ö500Ëü±ß¤Ç¤âÀäÂÐÇä¤ì¤ë¡×¡Ö½Ð¤¿¤éÀäÂÐ¤ËÇã¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¤¢¤È¤Ï¥Þ¥Ä¥À¤¬È¯Çä¤·¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¡Ä¡×¤È¡¢Ç®Îõ¤Ê»ÔÈÎ²½¤òË¾¤àÀ¼¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤«¤é¡¢¥Þ¥Ä¥À¤Îµ»½Ñ¤ÈÎò»Ë¡¢¤½¤·¤Æ¥í¡¼¥¿¥ê¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ø¤Î¾ðÇ®¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë°ìÂæ¤È¤·¤Æ¡¢¥³¥¹¥â21¤â¥³¥¹¥â¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÈÊÂ¤ó¤ÇÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ëµ²±¤µ¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£