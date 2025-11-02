日本ハムの栗山英樹チーフ・ベースボール・オフィサー（ＣＢＯ）が２日、エスコンで取材に応じ、ワールドシリーズを連覇したドジャースの大谷、山本、佐々木を祝福した。監督として世界一に輝いた２３年のＷＢＣの教え子たちへ「身内感覚で見ているので思わず拍手した」と、テレビで試合を見守り、興奮冷めやまぬ様子で語った。

特に先発、中継ぎでフル回転し３勝をあげ、ワールドシリーズＭＶＰに輝いた山本を絶賛した。「由伸は、ＷＢＣの時もそうだけど、あれだけ実績があっても、投げる場所とか使い方とか、本当に『どこでもいけます』という思いは持っていた。（ＷＢＣの）準決勝の時は朗希が先に行って、由伸が後ろからいった。プライドとかよりもチームが勝つためには（監督が）どういう風に考えているのか理解しながら、『それが一番勝ちやすいですよね』という雰囲気でいつも考えてくれる。タフだし疲れたときでも精度が高い。ボールを間違えない。相当しんどかったと思うけど、勝てるピッチャーの絶対的な条件を常に持って、日本人らしい、人のために尽くす。『チームを勝たせることが一番なんだ』という、そういうものが出た試合だった」と振り返った。

日本ハム時代から監督として指導してきた大谷へは「彼の必然が二刀流。普通に野球ができたことがよかった。ただ、本人からすれば自分の投げるタイミングで、登板間隔もいろいろ難しかったと思うけど、とにかくそういう周りに気を使わせないで、自分ができる範囲の中で投げて、打ってっていうのをやりたいだろうから、まだまだスタート。それが１年間通してあそこにいって好きなように二刀流やるっていうのが彼の必然なので。宿題を残して、翔平らしい。大きな目標を掲げながら前に進むんだろうなと思う。来年に二刀流がつながったのがよかった」と回想した。

最後にまな弟子へ「まだまだいけるところはいっぱいありますね。まだまだ、まだまだです。まだまだいきましょうっていう感じですかね」とエールを送った。