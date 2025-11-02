タレント・山口智充（56）が2日、自身のインスタグラムを更新。56歳にして初めて手に入れたものを披露した。

山口は「56才にして初めて手に入れたので、皆様にとっては『たかだかそんな』な事ですが一応ご報告」と切り出し、交通系ICカード「Suica」を手に入れたことを明かした。

「18才から24才までのサラリーマン時代と、デビューしてからの若手時代は、バリバリ電車通勤で、毎日満員電車にゆられてたのですが、、小生、無類の車好き、運転好き、はたまたこの世界に入り現場に車で行く事へ強い憧れを抱いていたということもあり、マイカーを手に入れてからは、ほぼほぼ車移動の日々を何年も続けて参りました」と、近年は移動する際に電車を利用することが減っていたとした。

しかしながら、「ラッシュで無い時間帯の電車移動は元々好きなので、『運動のため』にも最近はちょくちょく電車利用も増えたのですが、、皆様もご存知の通り、切符を通せる改札がどんどん減ってまして」とし、「前から妻には『Suica持ったら』って言われてたし、何より世間に迷惑かけない為にと！このタイミングでSuicaを手に入れた！という話です」と、交通系ICカードを入手した経緯を説明した。

「日々勉強、日々経験、日々体験、、、56才、今は改札の列からつまみ出される事なくスムーズに世間の流れに乗れてます通るたんびの『ピッ！』音にいちいち感動しながら」と、移動の利便性が向上し、感激している様子だった。