韓国ソウル【YE 歯科】で叶える口元美人♡「デンタル美容」に注目

韓国・ソウルの中心地にある「YE DENTAL」は、日本語対応が可能な海外デンタルクリニックです。歯の診断と歯のホワイトニングだけでなく、歯茎のメラニン除去ケアまで受けられることで、“笑顔のトーンアップ”を叶えてくれる人気スポットなんです。韓国の美容医療は、スキンケアや整形だけではありません。最近は「デンタル美容」にも注目が集まっています。

まずは丁寧な診断からスタート

来院後はカウンセリングと検査で、歯と歯茎の状態をしっかりチェック。

レントゲン撮影で歯の健康を確認しながら、「どんな白さを目指したいか」「歯茎の色味をどう整えるか」まで細かくヒアリングしてもらいました。

日本語が通じるスタッフさんがついてくれるので、海外でも安心して相談できるのが嬉しいポイントです。先生も日本が好きで、日本語を少し話してくださるので親近感が湧きます。

歯のホワイトニングで透明感アップと歯茎のメラニンケアでピンク色の歯茎に

まずは歯の表面クリーニングをしてから、ホワイトニング剤を塗布しライトで照射。しみる感覚も少なく、1回の施術でトーンが1～2段階アップしたように感じました。

仕上がりを鏡でチェックすると、顔全体の印象が明るくなって笑顔に自信が。施術後は、色戻りを防ぐ食事の注意点やホームケアのコツもしっかり教えてもらえました。

次に受けたのは歯茎のメラニン除去（ガムブリーチ）。

長年のメラニン沈着で黒ずんでいた歯茎を、レーザーを使ってやさしくトーンアップしていく施術です。

処置後は少し赤みが出ましたが、数日で落ち着き、健康的なピンク色の歯茎に。ホワイトニングした歯と相まって、よりナチュラルで清潔感のある口元になったと実感しました。

トータルケアで感じた変化

・歯だけでなく歯茎までケアすることで、笑顔の印象が格段にアップ

・日本語対応で説明が丁寧、海外でも不安なく受けられる

・院内は清潔＆スタイリッシュで落ち着いた雰囲気

・旅行の合間に“美容デンタルケア”ができるのが新しい

金浦空港からタクシーで10分の場所

金浦空港からタクシーで約10分、電車でも約10分で到着します。

“歯も歯茎も美しく整えるトータルデンタルケア”が受けられる、頼れるクリニックだと感じました。次の渡韓では、美容と一緒に「笑顔の美しさ」もアップデートしてみては？



ソウル特別市 江西区 江西路 348 ウジャンサンヒルステイト商街 4階

4th Floor, Woojangsan Hillstate Shopping Mall, 348 Gangseo-ro, Gangseo-gu, Seoul

서울 강서구 강서로 348 우장산힐스테이트상가 4층

※발산역(バルサン駅) 6番出口を出て、2つ目のブロックを過ぎたすぐ前の建物の4階です。

Instagram： @yedentaljp

対応言語：韓国語・日本語

施術メニュー：ホワイトニング／歯茎メラニンケア／インプラント／審美治療 など