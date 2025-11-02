24歳・仲村果乃が逆転でツアー初優勝 河本結ら2位、渋野日向子は13位
＜樋口久子 三菱電機レディス 最終日◇2日◇武蔵丘ゴルフコース（埼玉県）◇6690ヤード・パー72＞国内女子ツアーの最終ラウンド。首位と3打差で出た24歳・仲村果乃が7バーディ・1ボギーの「66」をマーク。トータル14アンダーで逆転し、ツアー初優勝を果たした。
【写真】きょうの河本結さんはミニスカスタイル
前半を2アンダーで折り返すと、後半11番からは2連続バーディを奪取。単独トップに躍り出た。15番パー3では値千金のバーディを奪取し、最終18番では3打目をピン手前につけてバーディ締め。見事な逆転劇で初タイトルをつかみとった。トータル12アンダー・2位タイに河本結、阿部未悠、ウー・チャイェン（台湾）が入った。トータル11アンダー・5位タイには菅楓華と後藤未有、トータル10アンダー・7位タイには佐久間朱莉、神谷そら、山城奈々が入った。西村優菜はトータル9アンダー・10位タイ。渋野日向子は日本4連戦を「67」で締めて、トータル8アンダー・13位タイで3日間を終えた。今大会の賞金総額は1億円。優勝した仲村は1800万円を獲得した。【最終ラウンドの上位成績】優勝：仲村果乃（-14）2位：河本結（-12）2位：阿部未悠（-12）2位：ウー・チャイェン（-12）5位：菅楓華（-11）5位：後藤未有（-11）7位：佐久間朱莉（-10）7位：神谷そら（-10）7位：山城奈々（-10）10位：西村優菜（-9）10位：桑木志帆（-9）10位：政田夢乃（-9）
<ゴルフ情報ALBA.Net>
樋口久子 三菱電機レディス リーダーボード
仲村果乃 プロフィール＆成績
グリップローテーションで加速!? 渋野日向子が飛ばせる理由を解明〈写真〉
吉田鈴と渋野日向子がドレスに着替えました【写真】
＜LIVE＞日本勢が上位！ 米女子スコア速報
【写真】きょうの河本結さんはミニスカスタイル
前半を2アンダーで折り返すと、後半11番からは2連続バーディを奪取。単独トップに躍り出た。15番パー3では値千金のバーディを奪取し、最終18番では3打目をピン手前につけてバーディ締め。見事な逆転劇で初タイトルをつかみとった。トータル12アンダー・2位タイに河本結、阿部未悠、ウー・チャイェン（台湾）が入った。トータル11アンダー・5位タイには菅楓華と後藤未有、トータル10アンダー・7位タイには佐久間朱莉、神谷そら、山城奈々が入った。西村優菜はトータル9アンダー・10位タイ。渋野日向子は日本4連戦を「67」で締めて、トータル8アンダー・13位タイで3日間を終えた。今大会の賞金総額は1億円。優勝した仲村は1800万円を獲得した。【最終ラウンドの上位成績】優勝：仲村果乃（-14）2位：河本結（-12）2位：阿部未悠（-12）2位：ウー・チャイェン（-12）5位：菅楓華（-11）5位：後藤未有（-11）7位：佐久間朱莉（-10）7位：神谷そら（-10）7位：山城奈々（-10）10位：西村優菜（-9）10位：桑木志帆（-9）10位：政田夢乃（-9）
<ゴルフ情報ALBA.Net>
樋口久子 三菱電機レディス リーダーボード
仲村果乃 プロフィール＆成績
グリップローテーションで加速!? 渋野日向子が飛ばせる理由を解明〈写真〉
吉田鈴と渋野日向子がドレスに着替えました【写真】
＜LIVE＞日本勢が上位！ 米女子スコア速報