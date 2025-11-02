森崎ウィン、SNSのオススメがSnow Manでいっぱい…向井康二の別作品もチェック「めちゃくちゃかっこいい社長やってるな」
9人組グループ・Snow Manの向井康二と俳優の森崎ウィンが2日、都内で行われたW主演映画『（LOVE SONG）』公開記念舞台あいさつに登壇した。
【写真】イベント中に…向井康二、森崎ウィンと手つなぎ
今作を東京とタイ・バンコクを舞台に、異国の地で再会し次第に心を通わせていく過程を温かな視点でユーモラスに描く。突然の辞令で東京から海外勤務を命じられた研究員・ソウタを森崎、ソウタがバンコクで再会するカイを向井が演じる。
初共演ながらすっかり打ち解けた森崎と向井。向井は「共演してウィンくんの他のドラマとかもみるようになった」と変化を明かすと森崎も「余計に目に入る。自分から気になってみにいく。あとSNSのアルゴリズムなのか康ちゃんもそうですがめちゃくちゃSnow Manの切り抜きが流れてくる」と報告した。
「ほかの方も映画控えてるんだ、とか。どんどんすごく（情報が）入ってくる。でも１番は康ちゃんが今やってるドラマ。めちゃくちゃかっこいい社長やってるなって」と褒めていた。このほか、及川光博、藤原大祐、齊藤京子が参加した。
