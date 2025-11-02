かつて試合会場で笑顔を振りまいていた渋野日向子を思い出すと、今は楽しくプレーしていない近況が気になります。

渋野日向子に「ジャンボ尾崎に弟子入り」のススメ…国内3試合目は50人中ブービー終戦

主戦場の米女子ツアーではシード圏（80位内）はおろか準シード（100位内）にも届かず、今季はランク104位。帰国して初戦「スタンレーレディス」は予選落ち。2戦目「富士通レディース」は初日首位に立ちながら、終わってみれば40位。「マスターズGCレディース」も47位と見せ場がなく、ゴルフがうまくかみ合っていません。

海外で苦戦しても、日本に戻ってくれば上位で活躍すると期待されるわけですから、ふがいなさを感じて笑顔が消えるのも仕方ないでしょう。

ピン位置に戸惑いがあるのかもしれません。岩井姉妹に日米コース設定の違いを聞いたところ、距離はさほど変わらないのにピン位置は日本の方が難しいと言うのです。

実際、スタンレーでもピンをガンガン攻めたのは日本の上位選手ばかりで、米国帰りの選手はデッドに狙わずにピンに寄っていませんでした。

渋野も久しぶりの国内大会でピン位置に困惑があるのかもしれません。

プレーを見るとスイングや技術ばかり気になり、ターゲットにボールを打つ意識が希薄なように感じます。アドレスしてから、ターゲットに打つ姿勢と、クラブを上げるタイミングが以前に比べて遅い。アタマと体がリンクしておらず、イメージできないままスイングしているようにも見えます。

アドレスの形、グリップのちょっとした握りのズレやグリップの太さや形状も、クラブがスッと上がらない原因かもしれない。アイアンもフィニッシュ前に右手を離す引っ掛けのミスはクラブ性能が合っていないことも理由に考えられます。

メジャーの全英女子オープンに勝ってから、渋野にはファンのみならずメディアや多くのゴルフ関係者の視線が絶えず集中します。宿命とはいえ成績が悪くても追いかけられるのですから気の休まる間もなく、重圧は相当です。女子プロ人気やスポンサーの看板などいろんなものを背負わされて、調子が悪くなればもがき苦しむばかりです。昔のプロのように純粋に1打を縮めることに集中して、バーディーを奪って賞金を手にする単純な喜びだけではなくなっています。

心からゴルフを楽しめない感じが、今の渋野から見て取れます。

一生懸命ゴルフに取り組みながら、結果につながらない不振が長すぎると不安が増幅します。輝きを取り戻すには2週間でもいいからゴルフを遮断し、クラブを持たない勇気も大事だと思う。

米女子ツアー出場権を獲得できない時は、最終予選会への挑戦を表明しています。

海外で戦い続けるのか、日本に戻ってくるのかは本人が決めることですが、ゴルフ環境を含め自分らしさを取り戻して再生できるのはどのステージなのか、をじっくり見極めるべきでしょう。