【スポーツ時々放談】スポーツ界に時代錯誤の事案が多発する根本原因…新聞社後援イベントは限界と危うさを孕んでいる

ここ2、3年、故郷の仙台で大半を過ごしている。気候は温暖だが中途半端に都会的な街だ。

アジアの若者が増え、電車でミャンマーの若者に出会った。介護士の2人は恥ずかしそうに小声で話し、ずっと手をつないでいた。仙台に進駐軍がいた戦後、女性は手をつないで歩いていた……怖かったのだ。

「日本人ファースト」という嫌な言葉が流布している。国籍をかざし、日本語、日本文化、日本の歴史……まず自分たちからやれと高齢者は思う。大坂なおみはどう思っているだろう。

大坂の父はハイチ、母は北海道。3歳まで大阪で育って渡米した。日本語はかなり理解するがしゃべれない。日本文化は知らないが好物はトンカツ。日本協会のお百度参りと三顧の礼で日本国籍を選び、期待に応えて日本選手初のメジャー制覇、それも4度。国別対抗戦で戦い、東京五輪では最終聖火ランナーだ。ところが……。

大手スポーツウェブで、大坂なおみの記事はアクセス数が伸びないという。肯定的記事はダメで否定的記事が伸びる。英語で話す、日本にいない、ファッションが派手、抜群の稼ぎ、人種差別に盾つく、棄権が多い……。

今月、大阪で開催の木下グループジャパンオープンに出場し3回戦をケガで棄権、翌週の東レPPOも欠場した。

ツアーは年末のトップ8によるファイナル（11月1日〜）を目指すポイント争奪戦だ。各大会は格付けされ、PPOは2番目の500、ジャパンオープンは250だが、大坂は格上のPPOへの出場意思をなかなか示さなかった。大会から打診がなかったという。

東レPPOは今年が第40回という世界屈指の長寿大会だ。かつてナブラチロワ、グラフ、ヒンギス、シャラポワらトップの熱戦に沸いたが、今世紀に入り潮目が変わった。大会争奪戦が進んでPPOの持つ上位5大会の特権が中国に移動。人気=市場競争の激化で仕組みはさらに動き、PPOはツアー日程の本流からそれて選手の動機が剥がれていった。

今回も大物たちはファイナル出場が決まるや続々と欠場を表明し、最後に残ったルバキナも準々決勝でポイントを満たして棄権……仕方がない。市場原理である。

テニスに限らず、日本のスポーツは世界の動きに対応せぬまま40年前、プロ化以前のマニュアルを引きずっているが、海外には人気選手の魅力を引き出す大会もある。金ではない。ツアーを熟知した経験とアイデアを持ったディレクターが、日本には一人もいないのだ。

大坂なおみは世界の中心で花開いた多様性時代の女王だ。故郷のファンと交流したくとも舞台は整わず、故郷の客席はガラガラだった。ノーベル賞、大谷翔平、ショパンコンクール……日本人は各分野で力を発揮している。まず求められているのは、その力を絞り出しているのは日本人ではないことの自覚。日本人ファーストなどと軽々しく口にして欲しくない。

（武田薫／スポーツライター）