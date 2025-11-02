◆学生３大駅伝第２戦 全日本大学駅伝（２日、名古屋市熱田神宮西門前スタート〜三重・伊勢市伊勢神宮内宮宇治橋前ゴール＝８区間１０６・８キロ）

山の名探偵こと早大の８区・工藤慎作（３年）が５６分５４秒をマークし、同ＯＢの渡辺康幸氏が３０年前の１９９５年に記録した区間日本人最高記録である５６分５９秒を更新した。

レース前には、この日テレビ中継で解説を務めた渡辺氏から「気楽に頑張れ」とエールを受けたと明かした工藤は「早稲田の記録は早稲田が抜いていくっていうのは自分の中でできたら面白いなと思っていた。渡辺さんの記録を抜かせてよかった」と満面の笑みでレースを振り返った。

中継所地点で５位・帝京大と４９秒差の６番手で受け取ったタスキを、逆転して５位でゴールした。「自分の中ではほぼ満点。途中の時点では渡辺さんの記録を抜けると思っていた。（過去に）５６分台の留学生ランナーが６人くらいいて、そこらへんに行けたらいいなという思いで走っていたが、後半アップダウンがあったりしたので思うように行かなかった。ただ、渡辺さんの記録を抜けてよかった」と話した。

箱根駅伝に向けては「区間新記録を狙っていきたい。自分が山（５区）に出ないで２区とかでも今なら区間新記録を全然狙えると思う。どの区間で行っても良い記録でいけるように」と話し、「重要度の高い区間を任されたときに大きな活躍をするのが求められる役割だと思う」と言葉に力を込めた。