◆プロボクシング ▽東日本新人王トーナメント・スーパーライト級（６３・５キロ以下）決勝戦 磯谷広太―落合昭斗（３日、東京・後楽園ホール）

第８２回東日本新人王トーナメント決勝戦の前日計量が２日、都内で行われ、出場全選手がクリアした。スーパーライト級では、元ＷＢＡ、ＷＢＣ世界スーパーウエルター級王者・輪島功一氏（８２）の孫の磯谷広太（１８）＝輪島功一スポーツ＝が６３・３キロ、落合昭斗（２６）＝一力＝が６３・５キロで一発でパスした。

磯谷は輪島氏の長女・大子（ひろこ）さんの三男。兄で日本ユース・ウエルター級王者の磯谷大心（２４）＝三迫＝は、２２年１１月の東日本ウエルター級新人王決勝戦で４回ＴＫＯ負け。元プロボクサーでトレーナーの父・和広氏（４８）も新人王は初戦敗退だった。かねてから「父と兄が取れなかった新人王を取ります」と宣言していた磯谷は、「調子はいい感じです。いつもは緊張するんすけど、今回はあんまりしていない。緊張より楽しみのほうが強いですね」とリラックスした表情。「兄からは技術面の指導が入って、父からは『この舞台を楽しめ』と言われた。楽しいから始めたんで、原点じゃないすけど、初心の気持ちを忘れずに、楽しみながらボクシングしたいと思います」と話した。

また、輪島氏とは昨日会ったといい「『止まって休むな』と言われた。動きながら、相手に行くぞっていうのを見せながら休めと。ひたすらそれを言われて、一言一句覚えました」と明かした。まずは東日本新人王を獲得し、１９６９年に祖父・輪島功一氏が獲得した全日本新人王を目指す。

またミドル級では、６月にウエルター級で世界挑戦した佐々木尽（２４）の弟・佐々木革（かく、２０）＝ともに八王子中屋＝が、ジュディ・クレッグ（３０）＝リングサイド＝と対戦する。

◆第８２回東日本新人王決勝戦対戦カード

【ミニマム級】

京屋勇気（ワタナベ、７戦５勝４ＫＯ１敗１分け）

※対戦相手負傷により不戦勝

【ライトフライ級】

片渕龍太（ＫＧ大和、６勝４ＫＯ）―加藤准也（三谷大和、１勝１ＫＯ２分け）【フライ級】

鈴木丈太朗（帝拳、３勝１ＫＯ１敗）―国田虎之朗（セレス、２勝２敗）

【スーパーフライ級】

布袋聖侑（大橋、３勝１ＫＯ１敗２分け）―矢野貴丸（角海老宝石、４勝１ＫＯ）

【バンタム級】

菅谷翔太（ＫＧ大和、６勝５ＫＯ１敗）―林勇汰（Ｔ＆Ｔ、４勝２ＫＯ１分け）

【スーパーバンタム級】

八谷洋平（ＲＫ蒲田、９戦６勝５ＫＯ２敗１分）―佐藤誠市（角海老宝石、７戦５勝２ＫＯ２敗）

【フェザー級】

謝花海光（Ｍ・Ｔ、３勝１ＫＯ）―亀田昇吾（ワタナベ、２勝２ＫＯ）

【スーパーフェザー級】

岡田幹太（ＦＬＡＲＥ山上、３勝１分け）―保谷勇次（三迫、４勝１敗）

【ライト級】

出畑力太郎（マナベ、４勝３ＫＯ）―リュウ・チャーウェイ（渡嘉敷、４勝４ＫＯ１分け）

【スーパーライト級】

磯谷広太（輪島功一スポーツ、３勝）―落合昭斗（一力、３勝１ＫＯ２敗）

【ウエルター級】

カドカ・ダルシャン（ＲＫ蒲田、２勝２ＫＯ）―石井竜虎（渡嘉敷、４勝４ＫＯ１敗１分け）

【ミドル級】

ジュディ・クレッグ（リングサイド、２勝１ＫＯ）―佐々木革（八王子中屋、５勝２ＫＯ）