元日本テレビでジャーナリストの青山和弘氏が2日、ABEMA「ABEMA的ニュースショー」（日曜正午）に生出演し、高市早苗首相（64）の外交について率直な印象を語った。

先月21日に首相に就いた高市氏は、28日はトランプ米大統領との日米首脳会談、30日に韓国で李在明大統領との日韓首脳会談、さらに31日には習近平国家主席との日中首脳会談に臨んだ。ASEAN、APECの会議にも出席。怒とうの外交日程だった。

トランプ氏とは横須賀基地へともに向かうなど、早くも深い関係性を構築。青山氏は「スタートとしてはいいと言っていいと思う」と評した。

一方で、こうした日程について「運がいい」とも。「こういう外交日程って、事前に決まっているわけで、そこで高市さんが総理になるというのはタイミングが合った。そういう意味で、外交ラッシュとぶつかって、国会論戦より前に外交舞台のデビューを飾れたというのは、高市さん、持ってるなというところ」と、見解を示した。

就任からわずか1週間ほどでの強行日程。青山氏は「準備不足なのはある程度、否めないので、日米首脳会談でも共同会談、共同声明というものはなかったが、良好な関係という意味ではいいスタートを切った」と述べた。

順調なスタートを評価する声も多いが、青山氏によると、課題はこれからだという。「ただスタートを切っただけで、実績を上げたというにはまだ早い」と慎重な評価。「今後、良好な関係でスタートを切ったのを国益に結び付けられるかが焦点なので、まだまだ緒に就いたばかりかなと思う」と、今後の活躍を見守る姿勢を見せた。