お笑いコンビ「スピードワゴン」井戸田潤（52）の妻で、現在、第2子妊娠中のモデルの蜂谷晏海（33）が2日、自身のインスタグラムを更新。友人家族と焼肉に行ったことを報告し、ぽっこりおなかを公開した。

「お友だちファミリーと念願の焼き肉へ！（週末だけ子どもOKな焼肉やさんありがたすぎ）最高に美味しかった！外食！！！さいこう！！！！」と焼き肉を堪能したことを報告。

「お腹も前に突き出てきた」とニットカーデの下からぽっこりおなかをのぞかせた。ストーリーズでは「ぽんぽこりんりんでございます」「いっぱいけられるー」とコメントした。

「ベビバーグも楽しそうでなにより！」と1歳長男の様子もつづり、「1歳3カ月とまもなく2歳のコラボ可愛かったなぁ。2歳のたどたどしいお喋り愛おしいなぁ！ベビバーグも話せるようになるのたのしみだ」と続けた。

フォロワーからは「外食！しかも焼肉！これが1番テンション上がるヤツ」「お産頑張ってください」などの声が寄せられた。

蜂谷は2022年9月、8年の交際を経て結婚。昨年7月には第1子となる男児が誕生。7月に第2子妊娠を発表した。