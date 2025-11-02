◇ワールドシリーズ第7戦 ブルージェイズ 4―5 ドジャース（2025年11月1日 トロント）

ア・リーグ覇者のブルージェイズは1日（日本時間2日）、本拠トロントで行われたワールドシリーズ（WS）第7戦でナ・リーグ王者ドジャースに延長11回、4―5で逆転負けし、3勝4敗で32年ぶりの世界一を逃した。

3回にビシェットがドジャース先発の大谷翔平から先制3ラン。6回にはA・ヒメネスの右中間適時二塁打で4―2とした。しかし、第5戦でWS新人最多記録の12奪三振を樹立した22歳の新人イエサベージが8回、マンシーにソロ本塁打を許して4―3と1点差に迫られた。8回2死からはクローザーのホフマンが投入されたが、9回1死からロハスに痛恨の同点被弾。延長11回、ビーバーがスミスに勝ち越しソロを浴び、その裏1死一、三塁の好機ではカークが遊ゴロ併殺に倒れた。

大リーグ公式サイトのサラ・ラングス記者によると、WS制覇に王手をかけ、リードして9回を迎えたチームの勝敗は102勝7敗。7度のうち世界一に届かなかったのは5チーム目という“悲劇”だった。

過去の例は以下のとおり。

・1910年第4戦 アスレチックス（カブスに4勝1敗で世界一）

・1911年第5戦 アスレチックス（ジャイアンツに4勝2敗で世界一）

・1985年第6戦 カージナルス（ロイヤルズに3勝4敗で敗退）

・1997年第7戦 インディアンス（現ガーディアンズ、マーリンズに3勝4敗で敗退）

・2001年第7戦 ヤンキース（ダイヤモンドバックスに3勝4敗で敗退）

・2011年第6戦 レンジャーズ（カージナルスに3勝4敗で敗退）

・2025年第7戦 ブルージェイズ（ドジャースに3勝4敗で敗退）