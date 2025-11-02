スポニチ

写真拡大

　◇ワールドシリーズ第7戦　ブルージェイズ　4―5 ドジャース（2025年11月1日　トロント）

　ア・リーグ覇者のブルージェイズは1日（日本時間2日）、本拠トロントで行われたワールドシリーズ（WS）第7戦でナ・リーグ王者ドジャースに延長11回、4―5で逆転負けし、3勝4敗で32年ぶりの世界一を逃した。

　3回にビシェットがドジャース先発の大谷翔平から先制3ラン。6回にはA・ヒメネスの右中間適時二塁打で4―2とした。しかし、第5戦でWS新人最多記録の12奪三振を樹立した22歳の新人イエサベージが8回、マンシーにソロ本塁打を許して4―3と1点差に迫られた。8回2死からはクローザーのホフマンが投入されたが、9回1死からロハスに痛恨の同点被弾。延長11回、ビーバーがスミスに勝ち越しソロを浴び、その裏1死一、三塁の好機ではカークが遊ゴロ併殺に倒れた。

　大リーグ公式サイトのサラ・ラングス記者によると、WS制覇に王手をかけ、リードして9回を迎えたチームの勝敗は102勝7敗。7度のうち世界一に届かなかったのは5チーム目という“悲劇”だった。

　過去の例は以下のとおり。

　・1910年第4戦　アスレチックス（カブスに4勝1敗で世界一）

　・1911年第5戦　アスレチックス（ジャイアンツに4勝2敗で世界一）

　・1985年第6戦　カージナルス（ロイヤルズに3勝4敗で敗退）

　・1997年第7戦　インディアンス（現ガーディアンズ、マーリンズに3勝4敗で敗退）

　・2001年第7戦　ヤンキース（ダイヤモンドバックスに3勝4敗で敗退）

　・2011年第6戦　レンジャーズ（カージナルスに3勝4敗で敗退）

　・2025年第7戦　ブルージェイズ（ドジャースに3勝4敗で敗退）