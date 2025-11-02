大相撲九州場所（9日初日、福岡国際センター）に向けた二所ノ関一門の連合稽古が2日、福岡市東区の佐渡ケ嶽部屋で行われた。

右膝の負傷で秋場所14日目から休場した大関・琴桜（27＝佐渡ケ嶽部屋）は横綱・大の里（25＝二所ノ関部屋）と三番稽古を行い、15番取って3勝12敗だった。「疲れました」。頭をつけて攻め込む場面もあり、「横綱とやるのは久々だった。勝ち負けよりも自分で感じ取ったものを、しっかり解消できれば。攻めていくことを考えた」と振り返った。

本格的な稽古を再開した先月30日から4日連続で相撲を取った。佐渡ケ嶽部屋を訪れた高田川親方（元関脇・安芸乃島）、師匠の佐渡ケ嶽親方（元関脇・琴ノ若）と事前に、この日の稽古について話し合ったという。「横綱とやります」と決断し、三番稽古が実現。佐渡ケ嶽親方は「正直、こんなにできるとは思わなかった。ビックリしている」と目を細めた。

九州場所まで1週間。復帰に向け「出る前提でやります。何かあったとしても、その日まではやるつもりでいかないと。出られるのに出なくてカド番は嫌」と力を込めた。