手島優、夫との”ラブラブ写真”を公開 3度目の結婚記念日「日に日に愛情が増すばかりです」
タレントの手島優（43）が2日、自身のインスタグラムを更新し、夫との2ショットを公開した。
【写真あり】夫との”ラブラブ写真”を公開した手島優
手島は「11月1日は結婚記念日 （祝）3周年」とつづり、「今年はお互いお手紙の交換してみたり 待ち合わせしてお祝いご飯食べに行ったり なんだか付き合いたての頃を思い出した感じでした」と新婚当初と変わらぬラブラブっぷり。
続けて「夫よ、いつもありがとう。あたしゃ〜日に日に愛情が増すばかりです この先も色々あるんだろうけど私達らしく仲良くやっていこうではないか」と感謝の思いを投稿していた。
手島は2022年11月、一般男性と結婚。23年10月に長男を出産した。
