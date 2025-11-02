◇MLBワールドシリーズ第7戦 ドジャース5-4ブルージェイズ(日本時間2日、ロジャース・センター)

日本人選手3名が所属するドジャースが、2年連続の世界一の座を手にしました。

今季がメジャー初年度となった佐々木朗希投手は、シーズン序盤にはケガにも苦しめられマイナー降格も経験。しかしシーズン終盤に状態をあげると、メジャーの舞台に返り咲きます。これまで先発投手として登板を重ねていた佐々木投手でしたが、復帰後はリリーフとして躍動。クローザーとしての適性も見せ、ポストシーズンでもチームを助ける好投を見せました。

2023年に右肘手術を受けていた大谷翔平選手は、今シーズンの中盤から投打二刀流として復帰。不振に苦しみ、勝ち星もなかなか得られないなど、苦しむ姿を見せながらも躍動を続けていました。そんな中、リーグ優勝を決めたブリュワーズとの第4戦では、投げては7回途中無失点10奪三振、打っては3打数3安打3本塁打と投打の二刀流としての真骨頂を見せつけました。

ポストシーズンで圧巻の存在感を見せつけたのは、メジャー2年目を迎えていた山本由伸投手。メジャー初完投を含む2試合連続完投を成し遂げると、延長18回にもつれる大熱戦を見せたワールドシリーズ第3戦では中1日ながらブルペンで肩をつくる場面も見せます。さらに負けたら終わりの大一番となった第6戦では、6回1失点の力投。この翌日に迎えた最終第7戦では連投起用にも応え、ピンチをしのぎきる熱投で世界一の座をつかみました。

それぞれが、それぞれの立場で存在感を見せつけたドジャースの日本人トリオ。歓喜のシャンパンファイトでは、疲れを吹き飛ばし、はじける笑顔を見せました。