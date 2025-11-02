BUMP OF CHICKENが、新曲「I」のパッケージシングルと、ライブ映像作品『BUMP OF CHICKEN TOUR 2024 Sphery Rendezvous at TOKYO DOME』を12月10日に同時リリースする。

本楽曲は、TVアニメ『僕のヒーローアカデミア FINAL SEASON』のエンディングテーマ。通常盤のアートワークは、アニメ制作スタジオ ボンズフィルムによる描き下ろしのデクと爆豪勝己がデザインされ、2人の表情にクローズアップしたビジュアルに仕上がっている。

トイズストア限定盤では、2人の躍動感あふれる描き下ろし全身イラストをダイカットディスクケースとして使用。アニメのノンクレジットエンディングムービーも収録される。あわせて、ボンズフィルム制作のジャケットアートワークを使用した本楽曲のリリックビデオも公開となった。

ライブ映像作品には、10枚目のフルアルバム『Iris』を携えて2024年9月から12月にかけて行われ、約35万人を動員したツアーより、ファイナルとなった東京ドーム公演のDay2の模様をアンコール含めて収録。ライブCDも付属する。トイズストア限定盤には、本ツアーでバンドキャリア史上初となったホール公演の中から金沢歌劇座公演よりDay1の模様も収録。

また、同ツアーの本編冒頭から「Sleep Walking Orchestra」までのライブ映像が、本日11月2日23時59分までの期間限定で公開中だ。

さらに、本シングルおよびライブ映像作品の全形態に、特典として2026年の秋から開催するアリーナツアーのチケット最速先行抽選の申し込み用シリアルナンバーが封入。ツアーの詳細は後日発表となる。

（文＝リアルサウンド編集部）