Photo: junior

こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

鍵がバッグの奥底に、玄関前でバックパックを下ろしてガサガサ……。この探す時間って1回あたりは短くても、チリツモで相当な無駄になっているかも。

そんなストレスを解消してくれるのが、瞬間着脱がウリの「マグロックカラー」。磁石でピタッと合体、スライドでスッと外せる便利キーホルダーです。鍵や小物へのアクセスが大幅ショートカットできるので無駄が減らせますよ。

玄関に貼り付けておけば忘れ物も減らせるなど、便利な点をレポートします。

瞬間脱着で鍵やイヤホンを快適携帯

Photo: junior

改めて「マグロック」は、カラビナとマグネットコネクターがセットになった便利なキーホルダー。新作はメタリック系で金属の高級感が感じられます。

コネクターが2つあるので、それぞれに鍵などを取り付ければOK。

Photo: junior

脱着はノールックでもOKなぐらい強力なネオジム磁石が仕事をしています。装着時もそれなりの距離から引き合い、外す際も結構な力が必要でした。

磁石が強力すぎると感じる場合、外すときはズラすように取るとスムーズでした。

Photo: junior

磁石固定だと落下の不安もありましたが、普通に行動している程度ではほぼ心配なさそう。人混みや狭い場所を通過する場合に引っ掛けないように注意すればOKかと。

それでも心配な場合はAirTagなどをトラッカーを併用するなどの対策が良さそうです。

シーンに合わせて必要なもの選択できる

Photo: junior

マグネットコネクターを追加すれば、その日に応じたアイテムをサッと付け替えて行動も可能。玄関などの導線上に貼り付けておけば忘れ物防止にも役立つかと。

Photo: junior

カラバリはプラチナムシルバー・ナイトブラック・エバーゴールドの3色展開。マットなクールグレーもありますが、4個セット購入に限り選べる色でしたのでその点はご注意を。

鍵やワイヤレスイヤホンなどの小物をサッと身に付けて出かける際には便利でしたので、ぜひ皆さんも活用してみてください。

磁力で強力ホールド＆瞬間リリース！鍵や小物のつけ外し自由自在！マグロックカラー 【40％OFF】2,380円 machi-yaで見る

Source: machi-ya