１年でのJ１復帰へ“崖っぷち”の札幌。開始早々、千葉に先制を許す厳しい展開も…スパチョークのゴールで追いつく
J２で11位の北海道コンサドーレ札幌は11月２日、第35節で３位のジェフユナイテッド千葉と敵地で対戦している。
前節、水戸に０−１で敗れ、１年でのJ１復帰が絶望的な状況に。プレーオフ圏の６位以内に入る可能性はかろうじて残っているものの、今節の千葉戦で引き分け以下なら他チームの結果に関係なく、昇格は消滅する。
そんななかで迎えた一戦で、札幌は先制を許す厳しい展開に。開始早々の７分、一瞬の隙を突かれてカルリーニョス・ジュニオにヘディング弾を決められた。
苦しい状況のなかで先に失点を喫した札幌。残されたわずかな望みをつなぐためにも反撃が求められるなか、21分にスパチョークのゴールで１−１と追いついた。このままスコアボードは動かず、前半を終えている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
