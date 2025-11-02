熊本を拠点に活動する広告写真フォトグラファーのヤスダユウキ氏による写真展「ヒカリとカゲリ」が、ソニーストア 福岡天神で12月13日（土）から開催される。

ソニーマーケティング株式会社のWebメディア「αUniverse」のコーナー「NEWgeneration」にも登場したヤスダユウキ（保田有希）氏による個展。

12月20日（土）には、構図の作り方、人物写真での目線、ポージングの違い、撮影で気を付けているポイントやアプローチの仕方などを解説するトークショーも行われる。

αを使用し、街や自然と人などを撮っています。

この写真展では、日常が光と影により非日常になる瞬間、場所や人の持つ強さなどを表現しています。

光が当たれば影が生まれるように、人生には良いも悪いも生まれます。

影があるからこそ、本来の力が際立つような強さを感じていただけたら幸いです。

奥深く、しなやかな輝きを、是非ご覧ください。

作家コメント

会場

ソニーストア 福岡天神

開催期間

2025年12月13日（土）～12月25日（木）



開催時間

11時00分～19時00分（最終日は16時00分まで）



定休日

なし（12月31日、1月1日、法定点検日などを除く）



トークショー

12月20日（土）14時00分～15時00分



作者プロフィール

商業ビルのビルボードなどを手掛け、行政や企業での講師活動もしている。東京カメラ部などのコンテスト受賞多数あり。