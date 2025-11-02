Photo: かくれい

アウドドアの荷物は小さければ小さいほどいい！

コンパクトなアイテムを探していたら、こんなにいい物を見つけました。

手のひらサイズの空気入れ

FLEXTAILのMAX PUMP 3は、手のひらに収まるコンパクトな空気入れ。

ただの空気入れと侮るなかれ、1つで2役こなしてくれる上に日常生活でも役に立ってくれる最高のアイテムです。

まずは空気入れとしての優秀さから。

こんなに小さいのに、最大500L毎分の空気流量で60分も動くんです。

アタッチメントを透明の側に取り付けて使います。

膨らませるのが大変なエアーバッグタイプのアウトドアアイテムがあっという間に膨らみます！

いつも酸欠になりながら膨らましていた枕も、数秒でパンパンに仕上がりました。

これなら大きなエアベッドや浮き輪なんかもすぐにできあがります。

いろんなものに対応できるように、アタッチメントも充実。

これだけあれば大抵のものには空気を入れられます。

FLEXTAILGEAR MAX PUMP 3 7,202円 Amazonで見る PR PR 8,380円 楽天で見る PR PR

空気抜きもサクサク

逆側にアタッチメントをつけたら、今度は空気抜きに。

たっぷり充填した空気をこれでぺったんこにできます！

今までは手でぎゅうぎゅう絞って片付けていたけど、これなら一瞬です。

口をつけずに空気の注入・吸引ができると衛生面でもとてもいいです。

空気入れなのにライトにもなる！

そして衝撃を受けたのが、ライトにもなるってこと！

空気入れなのにランタンがわりにもなっちゃうんです。

付属の機能とは思えないくらいかなりの光量で、広い範囲を照らしてくれます。

自立させたり、カラビナでぶら下げたりするだけでなく、三脚に取り付けることも可能。

これなら足場の悪いところでも使いやすい！

空気入れって準備の時しか使わない物だったけど、これならアウトドアを楽しんでいる間ずっと役に立ってくれます！

光量は、無段階で調整可能。

自分好みのところで止めるのに慣れがいるなとは思いましたが、慣れちゃえば思い通りにできます。

すごいのが10ルーメンの明るさなら400時間も持っちゃうということ。一晩つけっぱなしでも大丈夫！

充電はタイプC

充電はUSB-Cでできるので、モバイルバッテリーや車でも充電しやすいです。

これなら電池切れでいざという時使えない、なんてことも避けられます。

カラビナ付きの軽量ボディで持ち運び楽々

カラビナ付きで持ち運びも楽！

重さはたった122gだから、身軽に動きたいソロキャンプでも持って行きやすいです。

家でも役立つ！

アウトドアのために買ったけど、家でも大活躍！

埃やチリを思いっきり吹き飛ばしてくれるのでブロワー代わりに使ったり、衣類の圧縮袋をぺったんこにしたり、暗い物置の中で明かり代わりにしたり……。

一つ持っておけば家でもアウトドアでも大活躍してくれる最高のアイテムです！

