¡Ö¸¸¤Î¡¡½©¤ÎÌëÄ¹¤Ë¡¡Ïª¤±¤à¤ê¡×
2020Ç¯¡¢¤Þ¤ÀÂç³Ø¼õ¸³¤Î½àÈ÷¤ËÄÉ¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿»ä¤Ï¡¢¤¢¤ë¥Ó¥Ç¥ª¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë½é¤á¤Æ¡ÖÆüËÜ¡×¤È½Ð²ñ¤Ã¤¿¡£
¤½¤ÎÇ¯¡¢»ä¤Ï¹â¹»3Ç¯À¸¤Ç¡¢ËèÆü¡Ö¼ø¶È¡×¤ä¡Ö½ÉÂê¡×¤ä¡Ö°Åµ¡×¤Ê¤É¤Î·«¤êÊÖ¤·¤ÎÃæ¤Ç²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤¢¤ëÆü¡¢µÙ·Æ¤Î»þ´Ö¤ËÈþ¤·¤¤¥Ó¥Ç¥ª¤Î¥«¥Ð¡¼¤Ë¼æ¤«¤ì¤¿¡£¤½¤ì¤ÏµþÅÔ¤Î³¹ÊÂ¤ß¤ò»£±Æ¤·¤¿¥Ó¥Ç¥ª¤À¤Ã¤¿¡£Ìó40Ê¬´Ö¡¢¥«¥á¥é¤Ï¤¿¤ÀµþÅÔ¤Î³¹¤Ë±è¤Ã¤Æ»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥Ó¥Ç¥ª¤Ë¤Ï²òÀâ¤â¥Ð¥Ã¥¯¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¥Ó¥Ç¥ª¤ÎÃæ¤Î³¹ÊÂ¤ß¤Ë¤Ï¡¢ÀÅ¤«¤Ç¸Å¤¤Ê·°Ïµ¤¤¬Éº¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Í¼ÍÛ¤¬½ù¡¹¤ËÄÀ¤ß¡¢¶õ¤âÃ¸¤¤¥ª¥ì¥ó¥¸¿§¤ËÀ÷¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
³¹Ï©¼ù¤Îºù¤¬¤½¤èÉ÷¤Ë¤½¤è¤®¡¢²Ö¤Ó¤é¤¬Àã¤Î¤è¤¦¤ËÉñ¤¤Íî¤Á¤Æ¤¤¤¿¡£¸Å¤¤·úÊª¤¬ÄÌ¤ê¤Ë±è¤Ã¤Æ·ú¤ÁÊÂ¤Ó¡¢´¤²°º¬¤ÏÍ¼Æü¤Ë¾È¤é¤µ¤ì¤ÆÈù¤«¤Ë¸÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£»þÀÞ¡¢ÏÂÉþ¤òÃå¤¿½÷À¤¬³¹³Ñ¤ò¤æ¤Ã¤¿¤ê¤ÈÊâ¤¤¤Æ¤¤¿¡£±ó¤¯¤«¤é¤ÏÀ¡¤ó¤ÀÅ«¤Î²»¤È¥Á¥ã¥ó¥Á¥ã¥é¥Á¥ã¥ó¤È¶×¤Î²»¤¬Ê¹¤³¤¨¤¿¡£¤½¤Î½Ö´Ö¡¢»ä¤Ï¤³¤ÎÀÅ¤«¤ÇÈþ¤·¤¤³¨´¬¤Ë¿¼¤¯°ú¤¹þ¤Þ¤ì¡¢µþÅÔ¤ÎÍ¼Êë¤ì¤Î³¹ÊÂ¤ß¤Ë¡Ö¿»¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡£¹â¹»¤ÎÀèÀ¸¤¬¸À¤Ã¤Æ¤¿ÄÌ¤ê¡¢ÆüËÜ¤Î·Ê¿§¤ÏËÜÅö¤Ë³¨´¬¤Î¤è¤¦¤ËÈþ¤·¤«¤Ã¤¿¡£
ÃæÆüÍ§¹¥¤¬¿¼¤Þ¤ê¡¢Ê¸²½¸òÎ®¤¬±×¡¹ÉÑÈË¤Ë¤Ê¤ë¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¡¢ÆüËÜ¤òÎ¹¹Ô¤¹¤ëÃæ¹ñ¿Í¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£2023Ç¯7·î¡¢ÆüËÜ¤òË¬¤ì¤¿Ãæ¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤Î¿ô¤Ï31¡¥3Ëü¿Í¤Ç¡¢Ë¬Æü´Ñ¸÷µÒÁí¿ô¤Î13¡¥5¡ó¤òÀê¤á¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢2022Ç¯11·î°Ê¹ß¡¢ÆüËÜ¤òÎ¹¹Ô¤¹¤ëÃæ¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤Î¿ô¤Ï°ÂÄê¤·¤ÆÁý²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢ÆüËÜ¤òÎ¹¹Ô¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢Â¿¤¯¤ÎÃæ¹ñ¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Þ¤À´ÊÃ±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£·ÐºÑÅª¤ÊÉéÃ´¤ä»Å»ö¤ÎË»¤·¤µ¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤ÊÍýÍ³¤Ç¡¢¹Ô¤¤¿¤¯¤Æ¤â¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¹Ô¤±¤Ê¤¤¿Í¤¬Â¿¤¤¤«¤é¤À¡£
Âç³Ø¼õ¸³¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¡¢¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹Î®¹Ô¤Î´Ø·¸¤Ç¡¢·ë¶É»ä¤ÏÆüËÜ¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£º£Æü¡¢AIµ»½Ñ¤Î¿ÊÊâ¤ËÈ¼¤¤¡¢Â¿¤¯¤Î¡ÖÉÔ²ÄÇ½¡×¤¬¼¡¡¹¤È¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£2022Ç¯¡¢ChatGPT¤Ï¥í¥Ü¥Ã¥È¤Ë¤è¤ë¥Æ¥¥¹¥È¥Á¥ã¥Ã¥È¤Þ¤Ç¸½¼Â¤·¤¿¡£2024Ç¯¤Ë¤Ï¡¢Sora¤Î³«È¯¤Ë¤è¤ê¡¢²¾ÁÛÀ¤³¦¤¬¸½¼Â¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¸½ºß¡¢VRµ»½Ñ¤âÆü¡¹À®½Ï¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤â¤·VRµ»½Ñ¤ÈAIµ»½Ñ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¤é¡¢¡ÖÆüËÜÎ¹¹Ô¡×¤Î¥Ï¡¼¥É¥ë¤ÏÂçÉý¤Ë²¼¤¬¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¸½¼ÂÀ¤³¦¤ÇÆüËÜ¤ÎÅÚ¤òÆ§¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤¬²¾ÁÛÀ¤³¦¤ÇÆüËÜ¤Î·Ê¿§¤ò³Ú¤·¤ß¡¢ÆüËÜ¤ÎÊ¸²½¤òÂÎ¸³¤·¡¢ÆüËÜ¿Í¤È¸òÎ®¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÆüËÜ¤ò¤è¤ê¿¼¤¯Íý²ò¤¹¤ëÌ¤Íè¤Ï¶á¤¤¤Î¤À¡£
VRµ»½Ñ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¤¤¤Ä¤Ç¤â¤É¤³¤Ç¤â¡ÖËÜÊª¤Î²¾ÁÛ¤ÎÀ¤³¦¡×¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£AIµ»½Ñ¤Ë¤è¤ê¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï²¾ÁÛÀ¤³¦¤Î¿Í¡¹¤È¼«Í³¤Ë¸òÎ®¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£VRÁõÃÖ¤òÁõÃå¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Î³¹³Ñ¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÁÛÁü¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ºù¤¬Ëþ³«¤Î¾®Æ»¤ò»¶Êâ¤·¡¢½ÕÉ÷¤¬ËË¤òÉï¤Ç¤ë¤Î¤ò´¶¤¸¡¢²Ö¤Î¹á¤ê¤ò¤¸¤Ã¤¯¤ê¤ÈÌ£¤ï¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£Ãã¼¼¤ËºÂ¤Ã¤Æ¡¢Ãã¤Î²»¤òÊ¹¤¤Ê¤¬¤é¡¢ÃãÆ»Ê¸²½¤Î¿¼¤¤°ÕÌ£¤òÌ£¤ï¤¦¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¡£¤³¤Î²¾ÁÛÀ¤³¦¤Ç¤Ï¡¢¼«Í³¤ËÆüËÜ¿Í¤È¸òÎ®¤·¡¢Èà¤é¤ÎÀ¸³è½¬´·¤äÊ¸²½ÅÁÅý¤òÃÎ¤ê¡¢¿·¤·¤¤Í§Ã£¤òºî¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¡£ÆüËÜ¤Î³¹³Ñ¤äÅÁÅýÅª¤ÊÆüËÜ·úÃÛ¤ÎÃæ¤Ç¡¢Ç»¸ü¤ÊÆüËÜ¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ò´¶¤¸¡¢¤Þ¤ë¤Ç¤½¤Î¾ì¤Ë¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¡£
VRµ»½Ñ¤ÈAIµ»½Ñ¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ë¤è¤ê¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï»þ¶õ¤ÎÀ©Ìó¤òÄ¶¤¨¤Æ¡¢ÆüËÜÊ¸²½¤È¤Î¿ÆÌ©¤ÊÀÜ¿¨¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê²¾ÁÛÎ¹¹Ô¤¬¼Â¸½¤¹¤ì¤Ð¡¢ÆüËÜ¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¿Í¡¹¤Î¹¥´ñ¿´¤äÆ´¤ì¤òËþ¤¿¤¹¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤¬ÆüËÜ¤Î¥æ¥Ë¡¼¥¯¤ÊÌ¥ÎÏ¤ò¤è¤ê¿¼¤¯Íý²ò¤·¡¢ÂÎ¸³¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¡ÖÍ§¤È¤·¤Æ¡¡¿´¤ò·ë¤Ó¡¡³¤¤ò±Û¤¨¡¡Ê¸²½¤Î²Ö¤Ï¡¡±Ê±ó¤Ëºé¤¯¡×
Ãæ¹ñ¤Ë¤Ï¡Ö±ó¤¤¿ÆÀÌ¤è¤ê¶á¤¯¤ÎÎÙ¿Í¡×¤È¤¤¤¦¸Å¤¤¸ÀÍÕ¤¬¤¢¤ë¡£³¤¤ò³Ö¤Æ¤Æ¸þ¤«¤¤¹ç¤¦¡ÖÎÉ¤¤ÎÙ¿Í¡×¤È¤·¤Æ¤ÎÃæ¹ñ¤ÈÆüËÜ¤Ï¡¢¸½ºß¤Î¾ðÊó²½»þÂå¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â»þÂå¤ÎÉ÷¤Ë¾è¤ê¡¢ÆüËÜ¤ÇÃæ²ÚÊ¸²½¤¬¿¼¤¯Âº¤Þ¤ì¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢Ãæ¹ñ¤Ç¤âÏÂ¤ÎÈþ¤¬°¦¤Ç¤é¤ì¤ëÌ¤Íè¤ÏÌÀÆü¤Ë¤âÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¸¶Âê¡§¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤ÎÀ¤³¦¤ÇÆüËÜ¤Ë½Ð²ñ¤¦
¢£¼¹É®¼Ô¡§ûçÍºÞ¹¡ÊÀ¶²ÚÂç³Ø¡Ë
¢¨ËÜÊ¸¤Ï¡¢Âè20²óÃæ¹ñ¿Í¤ÎÆüËÜ¸ìºîÊ¸¥³¥ó¥¯¡¼¥ë¼õ¾ÞºîÉÊ½¸¡ÖAI»þÂå¤ÎÆüÃæ¸òÎ®¡×¡ÊÃÊÌöÃæÊÔ¡¢ÆüËÜ¶£Êó¼Ò¡¢2024Ç¯¡Ë¤è¤êÅ¾ºÜ¡¦ÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£Ê¸Ãæ¤ÎÉ½¸½¤Ï´ðËÜÅª¤Ë¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤ÞµºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢ºîÊ¸¤ÏÆüËÜ¶£Êó¼Ò¤Îµö²Ä¤òÆÀ¤Æ·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£