◇男子ゴルフツアー フォーティネット・プレーヤーズカップ最終日（2025年11月2日 千葉県 成田ヒルズCC（7137ヤード、パー71））

最終ラウンドが行われ、首位で出た佐藤大平（32＝クリヤマホールディングス）が7バーディー、3ボギーの67で回り、通算20アンダーでツアー本格参戦10年目で悲願の初優勝を果たした。

「みんなに祝ってもらえるって本当に幸せだなと思いました。初代チャンピオンって嬉しいですよね。こうやってずっと名前が残ったらいいな。ここで満足せず、2勝、3勝とこの大会を弾みにして勝ちたい」

出だしから連続バーディーで滑り出し、単独首位で後半へ。17番パー3で5メートルのバーディーパットを沈め、大きくガッツポーズ。最終日は1度もトップを譲らず、逃げ切りで初Vを飾った。

前日の第3ラウンドでは自己最少に並ぶ62の猛チャージで2位と3打差をつける首位に浮上していた。

今季、日本人初優勝者はツアー制度が施行された1973年を除けば、史上最多の10人となった。

2打差の2位に吉田泰基（27＝東広野ゴルフ倶楽部）、3打差3位に金子駆大（23＝NTPホールディングス）、小斉平優和（27＝フリー）が入った。