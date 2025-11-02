◇ワールドシリーズ第7戦 ブルージェイズ 4―5 ドジャース（2025年11月1日 トロント）

ブルージェイズの32年ぶり世界一はならなかった。本拠トロントで行われたワールドシリーズ（WS）第7戦でドジャースに延長11回、4―5で逆転負け。93年以来となるワールドシリーズ制覇にあと1歩届かなかった。

1点を追う延長11回。先頭のゲレーロが山本由伸から左翼線二塁打を放った。ベンチに向かって両手を広げ、チームを鼓舞する姿は若きチームリーダーだった。1死一、三塁の好機を作ったが、最後はカークが遊ゴロ併殺で試合終了。ゲレーロはベンチからしばらく動けなかった。そして、ドジャースの歓喜の姿を見届ける目には涙が浮かび、真っ赤になっていた。

ゲレロは米メディアの取材に「私たちが一年を通してプレーしてきて成し遂げてきたことは胸を張っていいと思う。素直に負けたことは悔しいが…」とした。32年ぶりの世界一はならなかった。トロントに世界一トロフィーを掲げることはできなかった。ゲレロは「カナダは勝つことを求めていたのは知っている。僕らはこれからも戦い続ける」と語った。

ゲレロはポストシーズン新記録のOPS1.289をマーク。第7戦では好守備も連発し、チームをけん引した。