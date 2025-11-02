2児の母・橋本マナミ、41歳の今のリアルな体重明かす 美と体型キープのための食事や日々のルーティンを紹介
タレントの橋本マナミ（41）が10月31日、『太らない3日間の食事を公開します』と題し、自身のYouTubeチャンネルを更新。現在のリアルな体重を明かしつつ、体型キープの秘訣などを明かした。
【手料理など一覧】橋本マナミが公開した「太らない3日間の食事」
橋本は2019年に一般男性と結婚。20年に第1子男児、24年に第2子女児を出産し、現在はタレント、妻、2児の母と“3つの顔”を持ち合わせている。
橋本は冒頭「最近すごい食べすぎて胃が疲れてるので」と話し、都度取り組んでいる美と健康を意識した食生活に挑む様子を紹介していく今回の企画主旨を説明した。なお、動画のサムネイル画像には「169センチ、56キロ」と、現在の橋本の身長と体重が記されていた。
3日間の生活では、「オートファジーダイエット」（16時間の断食と8時間の食事時間を基本とした健康的なダイエット法）を実践しながら、手作りメニューを中心に構成した日々の食事を披露。
過去には、外食やロケ弁当ばかりの日が続くと「内臓脂肪が増えたりとか、健康診断に引っかかるような身体になっちゃってたんです」といい、なるべく自炊を心がけているそう。自分で作るときは「ほぼ和食」で、塩分量やヘルシーなメニューを意識することで「全然太らなくなります」と自身の体験談を伝えた。
また、朝のルーティンとして「白湯を飲むこと」を紹介。「これをすることによって、内臓が活発に動き始めて便通が良くなったりとか基礎代謝が上がったりする」と話し、「私は毎日続けています」と明かしていた。
