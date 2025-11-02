元日テレでフリーアナウンサーの桝太一（44）が、1日放送の日本テレビ系「アナザースカイ」（土曜午後11時）に出演。トップアスリートから学んだ経験を話した。

ロケ地はロンドン。日テレのアナウンサー時代の12年、ロンドン五輪の女子サッカー準決勝日本−フランス戦の取材で訪れたウェンブリースタジアムを、再訪した。「スポーツ実況はそれまでしていたんですけど、自分がリポーターで伝えるっていう経験がそれまでなかったんですよね。まあ不安で」と振り返った。

「あわよくば、選手から一言でもいいからリアクションをいただけたら、というミッションを背負っていたはずなんですよ。毎日必死だったな、っていうイメージしか残っていない感覚です」。日本が2−1で勝った直後、アナウンサーになって初めてプライベートでも仲良くなった、当時の女子日本代表の大黒柱、澤穂希さん（47）に観客席から手を振ったという。

「世界の注目するグラウンドでプレーしている姿にまず感動しましたし。日本が無事に勝利して、（選手が）引き上げてくる時に、舞い上がっていたんでしょうね、普通のアナウンサーはしない思うんですけど」と当時の心境を話した。「澤さ〜ん、って、やっちゃったんですよ」と手を振るしぐさ。すると、澤さんが立ち止まり「『桝くん』っていって（手を振って）。あんなうれしいことはなかったですね」。

桝は22年3月、16年務めた日本テレビを退社しフリーアナウンサーに。東大大学院で農学生命科学を学んだ実績もあり、同年4月から同大ハリス理化学研究所の助教になった。「科学のことばかり考えて、理屈で人の心を動かすっていう感覚で入ってきた人間が、人の心って理屈じゃない動き方をするんだ、ってことを、アナウンサー生活で学ばせていただいたんですよね」。

それまでは「中身が大事だってずっと思っていたんですよ。正しいことを言えば伝わるはずだと」。澤さんと触れ合い「目の前で、心を動かされるシーンに何度も立ち合わせてもらったことで、『伝える』って理屈だけじゃないんだなって。自分を変えてくれた経験ですし、学びだったんじゃないかなと思います」と明かした。