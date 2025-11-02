柔道の講道館杯全日本体重別選手権最終日（２日、千葉ポートアリーナ）、男子６０キロ級で五輪２大会連続メダリストの郄藤直寿（３２＝パーク２４）は３回戦敗退となった。

初戦となる２回戦では古賀龍之介（福岡・南筑高２年）を技ありで下したが、３回戦では１０月の世界ジュニア選手権準優勝の足立悠晟（天理大３年）に技ありを取られて敗れた。試合後は「調子が良すぎて体が動いて抑えが利かなかった。昔なら行かないようにしていたところも、ブレーキをかけられなかった。でも出し切れました」と振り返った。

対戦した２人の若手選手についても言及し、２回戦で戦った古賀には「（対戦して）うれしかった。僕も高校２年生のときにベテラン選手に同じ技ありで負けたので。今後は古賀選手に期待したい」とエール。３回戦の足立には「純粋に試合が楽しかった。僕があんなに打ち合うことはないです（笑い）。昔の自分を思い出すような戦いができました」と笑顔を見せた。

高藤は２０１６年リオデジャネイロ五輪で銅メダル、２１年東京五輪で金メダルを獲得。昨年のパリ五輪は出場を逃した。同五輪後には左ヒザの靭帯を断裂。８月の全日本実業個人選手権で復帰を果たしたが３位。今大会のＶ逸で、２８年のロサンゼルス五輪出場は厳しい状況となった。

高藤は今後について「大野将平先輩みたいに言うと柔道家としては牋貔幻縮鬮瓠でもちょっと休ませてください。２大会やってこの結果なのは、やっぱりそういうことなんだなと思っている。試合と稽古はまた別物だとはっきり分かった。（今後のことは）いろいろな人と話してから決めたい」と話すにとどめた。