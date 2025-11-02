景井ひな、AKB48ヘビロテ風衣装でハロウィン満喫「可愛さの大渋滞」「セクシーすぎる」の声
【モデルプレス＝2025/11/02】クリエイターでタレントの景井ひなが11月1日、自身のInstagramを更新。AKB48の「ヘビーローテーション」風衣装のハロウィンコスプレを披露した。
景井は「ヘビロテ衣装を纏った女の子たちが洗面所でぎゅーぎゅーになって準備してる感じ めちゃくちゃ女子校だったし、視界が可愛いで溢れてて気分良かった」と記し、モデルでアーティストとしても活躍する佐藤ノアと“引きこもりプロゲーマー”月野ももと仮装をして撮影している動画を公開。景井は黒地にピンクのレースやリボンがふんだんにあしらわれたキャミソールとミニスカート衣装に頭にネコ耳をつけた姿で、佐藤と月野もピンク基調の「ヘビーローテーション」風衣装を身にまとっている。
この投稿に、ファンからは「可愛さの大渋滞」「眼福」「現役アイドルみたい」「セクシーすぎる」「すごく似合ってる」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
◆景井ひな、ヘビロテ衣装でハロウィン満喫
◆景井ひなの投稿に反響
