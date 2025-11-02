Mrs. GREEN APPLE「テレビ×ミセス」第2弾で「燃え尽きました」ゲーム＆コントにも挑戦【インタビュー】
【モデルプレス＝2025/11/02】TBSでは、11月3日よる8時55分から「テレビ×ミセス」の第2弾を放送。好評につき、半年を経たずして第2弾の放送が決定した本番組は、デビュー10周年を迎え、ますます快進撃の止まらないMrs. GREEN APPLEがグループでMCを務める冠番組。2日間に渡る収録を終えたばかりの大森元貴、藤澤涼架、若井滉斗がインタビューに答えた。
【写真】チョコプラとコントに挑戦中のミセス
― 収録の感想は？
藤澤：第2弾ということでさらに気合を入れて臨ませていただきましたが、2日間すごかったです・・・・とっても充実していて、燃え尽きました。
若井：前回もゲストが豪華だったけど、今回もまた豪華で。アーティストの方に限らずいろんな方とご一緒できて楽しかったです。たっぷり2日間収録させていただいて、幸せでした。
大森：本当に楽しくて、充実してて、刺激ばかりで。ゲストの方もたくさん来てくださって、企画も盛りだくさんで「これぞ、テレビだ！！！」となりました。
― 収録で印象に残ったことは？
藤澤：M!LKさんと一緒にやった「超イイじゃんジェンガ」が楽しかったですね。小さい頃に見てたまさに”テレビ”というような企画だったなと。若井さんの特技も飛び出したり、楽しみにしていてほしいです。
若井：チョコプラさんと念願の「TT兄弟」をやれるなんて思ってもなかったし、Tを探したかったので嬉しかったです（笑）コントも想像以上に長尺で、ここまで長尺は初めてでした。
― 今回は大塚愛さんとのコラボライブも。いかがでしたか？
大森：感無量って、こういう時のことを言うのかなと。本当に大好きな曲でこれまでたくさん聴いてきたので、ご本人と一緒に歌えたのはこの上ない幸せでした。普段、プレイリストにも入れている曲だし、本当に素敵な楽曲だし、曲の持つ力というのを改めて体感できた時間でした。
若井：都市伝説的に言われていた話とか、ご本人から貴重な楽曲の裏話も聞けて嬉しかったですね。
― 最後に、放送を楽しみにしている視聴者の方へ
大森：今回はトークも、ゲームも、コントのコラボレーションにも挑戦させていただきました。でも、本業は音楽です！！（笑）それを忘れてしまうくらい盛りだくさんの2時間になっております。ぜひご覧ください！
デビュー10周年を迎え、音楽だけに留まらず活動の幅を大きく広げるMrs. GREEN APPLEを目にしない日はない。間違いなく2025年のエンターテインメントを席巻し、さらなるフェーズに突入するミセスの冠番組が、一層パワーアップして放送を迎える。（modelpress編集部）
